Reese Witherspoon, 48, Schauspielern, wurde überschätzt. Wie sie in der „Graham Norton Show“ erzählte, war sie vor einigen Jahren als Geschworene tätig und dabei auch bei einem Prozess um einen Hundebiss in Beverly Hills anwesend. Als die Jury eine Vorsitzende bestimmen sollte, habe die gesamte Gruppe auf Witherspoon gezeigt. „Warum habt ihr mich ausgewählt?!“, habe sie daraufhin gefragt. Die Antwort: „Du hast doch Jura studiert.“ Witherspoon habe entgegnet, sie habe „definitiv nicht Jura studiert“, ja nicht mal das College abgeschlossen. „Ich habe lediglich einmal eine Anwältin in einem Film gespielt!“, sagte sie. Im Film „Natürlich blond“ von 2001, der als ihr Durchbruch galt, spielte Witherspoon eine Jurastudentin.