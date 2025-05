Priyanka Chopra Jonas , 42, und ihr Ehemann Nick Jonas , 32, feiern bei der Met Gala am Montag ein besonderes Jubiläum. Die Gala ist eine jährliche Benefizveranstaltung für das Metropolitan Museum of Art, das durch die Spenden seine Kostümsammlung mitfinanziert. Die Veranstaltung ist berühmt für die Prominenten, die sich mit aufwendigen Kleidern zu einem bestimmten Motto einkleiden. 2017 seien sie dort gemeinsam über den roten Teppich gelaufen. „Für uns war das der Anfang unserer Liebesgeschichte“, sagte der Sänger im Interview mit der Zeitschrift Vogue . „Es war meine erste Met Gala“, ergänzt die Schauspielerin, „und er war so nett, mich zu begleiten.“ Das Paar ist seit 2018 verheiratet und hat eine gemeinsame Tochter.

(Foto: Evan Agostini)

Alec Baldwin, 67, Schauspieler, hat während der Geburt seines Kindes Rafael im Jahr 2015 nebenbei telefoniert und E-Mails beantwortet – zum Ingrimm von Ehefrau Hilaria. Das schreibt sie in ihrem Buch „Manual Not Included“, das der US Sun vorliegt und das am Dienstag erscheinen wird. „Es hat mich wirklich wütend gemacht“, schreibt die Yogalehrerin und Unternehmerin dort, „dieses Jahr war wahrscheinlich das schwierigste für uns, und das nicht nur, weil wir ein Baby und ein Kleinkind unter einen Hut bringen mussten.“ Sie habe ihren Ring abgenommen, um ihrem dauerarbeitenden Ehemann zu zeigen, dass sie bereit wäre, ihn zu verlassen. Heute hat das Ehepaar sieben gemeinsame Kinder.

(Foto: Henning Kaiser)

Joe Laschet, 35, Mode-Influencer und Politiker-Sohn, hat schon Monate vor seiner Hochzeit die Planung für die Feierlichkeiten „im Prinzip“ abgeschlossen. „Wir haben alles gebucht“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die ganze Planung habe auch Spaß gemacht. „Ich verstehe gar nicht, warum man einen Wedding Planner benötigen soll“, meinte Laschet. „Wir hatten jedenfalls keinen. Ich empfand das nicht als stressig.“ Der Sohn von Armin Laschet ist Influencer für klassische Herrenmode. Das hat auch Auswirkungen auf die im Oktober geplante Hochzeit mit seiner Freundin. „Bei dem Fest wird es natürlich auch einen Dresscode geben. Das ist mir wichtig“, sagte Laschet. „Tagsüber wird bei Männern um Anzug, Krawatte oder Cut gebeten. Cut ist ein Gesellschaftsanzug, den ich auch tragen werde. Abends sollen die Gäste Smoking tragen.“ Er und seine Freundin wollen in Aachen heiraten. „In meiner Pfarrkirche, in der ich auch getauft wurde und in der ich zur Kommunion gegangen bin. Ich finde es sehr schön, dass ich dort auch heiraten kann“, sagte Laschet.