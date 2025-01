Kate , 43, Princess of Wales, hat auf Schloss Windsor ihren 43. Geburtstag gefeiert. Laut einer Palastsprecherin feierte sie im kleinen Familienkreis gemeinsam mit ihrem Mann Prinz William, 42, und den gemeinsamen Kindern Prinz George , 11, Prinzessin Charlotte , 9, und Prinz Louis , 6 – aber nicht etwa still. Ihr Ehemann Prinz William , 42, hat ihr eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. „Die unglaublichste Frau und Mutter. Die Stärke, die du im vergangenen Jahr gezeigt hast, ist beachtlich. George, Charlotte, Louis und ich sind so stolz auf dich“, schrieb William in einer ungewöhnlich persönlichen Nachricht auf der Social-Media-Plattform X. Er fügte hinzu: „Happy Birthday Catherine. We love you.“ Signiert war die Nachricht mit einem W für William – ein Zeichen dafür, dass er sie selbst verfasst hat. Die Princess of Wales hat sich im vergangenen Jahr nach einer Krebsdiagnose einer Chemotherapie unterzogen. Thronfolger William hatte – auch sein Vater war an Krebs erkrankt – vom wahrscheinlich härtesten Jahr seines Lebens gesprochen.

(Foto: PATRICK DOYLE)

Brigitte Bardot, 90, französische Schauspielerin, mag Igel. Für die französische Ausgabe eines Comics, welches die Arbeit eines italienischen Igel-Retters in der Region Piemont beschreibt, verfasste Bardot das Vorwort. Mit dem Erlös des Comics soll laut Corriere della Sera das erste Igel-Krankenhaus in Europa gebaut werden. Im Zentrum in Novello, gegründet von Tierarzt Massimo Vacchetta, werden jährlich bis zu 500 Igel aufgepäppelt und für die Rückkehr in die Natur fit gemacht. Auf Facebook erklärte der Tierarzt, der Comic „habe einen durchschlagenden Erfolg“, man beabsichtige, ihn in viele Sprachen zu übersetzen. „Wenn wir nichts tun, um den Rückgang dieser Art zu stoppen, werden Igel in weniger als 20 Jahren aussterben.“ Für die italienische Ausgabe hatte der in Italien bekannte Zeichner der Figur „Signor Rossi“, Bruno Bozzetto, das Vorwort geschrieben. Die Zahl der Igel ist in Europa in den vergangenen 20 Jahren um bis zu 70 Prozent zurückgegangen.

(Foto: Uli Deck/dpa)

Joey Kelly, 52, Musiker und Sportler, mag Karneval. Er habe sich bereits als Kind gerne als Cowboy verkleidet und nehme heute noch jährlich gerne am Essener Rosenmontagszug teil, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Von der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) soll Kelly am Samstag vor allem für sein soziales Engagement mit dem „Kaiser-Augustus-Orden“ und 5555,55 Euro ausgezeichnet werden, die er spenden will. Der Orden wird seit 1994 verliehen und soll an den Gründer der Stadt Trier erinnern. Laut ATK ist er eine Auszeichnung für „Persönlichkeiten, die, trotz persönlichen Erfolges, andere Menschen, die vielleicht nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, nicht vergessen haben“. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Reiner Calmund, Verona Pooth und Marcel Reif. Kelly sammelt sei Jahren als Sportler und Prominenter Spenden für Hilfsorganisationen und Vereine.