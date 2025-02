Kate, 43, Princess of Wales, sorgt sich um die soziale und emotionale Kompetenzen ihrer Mitmenschen. Das moderne Leben führe manchmal dazu, dass sich viele Menschen in schwierigen Zeiten isoliert und verletzlich fühlten, schrieb Kate in einem Bericht der Stiftung Royal Foundation Centre for Early Childhood. „Die Welt ist wie von Misstrauen durchtränkt“. Es komme zu psychischen Problemen, Sucht und Missbrauch. „Wir müssen in die Menschen investieren“, schrieb die Prinzessin. Das Ziel sei eine glücklichere und gesündere Gemeinschaft.