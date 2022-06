William, 39, britischer Prinz, will sich künftig stärker gegen Obdachlosigkeit einsetzen. Er wolle in den kommenden Monaten und Jahren die Aufmerksamkeit stärker auf dieses "lösbare Problem" lenken, schrieb der Zweite der Thronfolge kurz vor seinem 40. Geburtstag am 21. Juni in einem Beitrag in der Obdachlosenzeitung The Big Issue, deren Cover er in diesem Monat ziert. Die Bekämpfung von Obdachlosigkeit war auch ein Herzensthema seiner Mutter Prinzessin Diana, die im Jahr 1997 bei einem Autounfall starb. Sie hatte William schon mit in eine Obdachlosenunterkunft genommen, als dieser elf Jahre alt war.

Andrew, 62, britischer Prinz, muss an seinen Geburtstagen künftig auf offizielle Beflaggung verzichten. Nach seinen Verstrickungen in einen Missbrauchsskandal werden für den Sohn der Queen künftig keine Flaggen mehr auf britischen Regierungsgebäuden wehen. Allerdings wurden auch die anderen Kinder der Queen - mit Ausnahme von Prinz Charles sowie ihrem Enkel Prinz William und seiner Frau Kate - von der Liste derer genommen, für die an ihren Ehrentagen die Union-Jack-Beflaggung angeordnet ist, wie die Nachrichtenagentur PA meldet.

Gilberto Gil, 79, Sänger und ehemaliger brasilianischer Kulturminister, wird seinen 80. Geburtstag am Timmendorfer Strand verbringen. Mit fast 40 Menschen aus seiner Familie, unter ihnen auch Musiker, Techniker und Gäste, wird er unter dem Titel "Nós, a Gente" für 40 Tage auf Tour nach Europa kommen - und am 26. Juni als Hauptattraktion beim Festival "Jazz Baltica" an der Ostsee auftreten. "Dass Gilberto Gil mit seiner ganzen Familienband kommt, kann ich nur als eine Sensation bezeichnen", sagte der künstlerische Leiter des Festivals, Nils Landgren. "Besonders, weil er an diesem Tag Geburtstag hat."

Otto Waalkes, 73, Komiker und Sänger, hat gemeinsam mit Wolfgang Niedecken, Inga Rumpf und anderen deutschen Künstlern den Beatles-Sänger Paul McCartney zum 80. Geburtstag geehrt. Das mehr als dreistündige Konzert "Celebrating Paul" im Hamburger Kulturzentrum Fabrik wurde am Sonntag auch live im Internet übertragen. Auch Stoppok, Phil Siemers, Gustav Peter Wöhler und die Organisatorin Stefanie Hempel spielten Lieder von Sir Paul, einen Tag nach dessen rundem Geburtstag. McCartney gilt als einer der bedeutendsten Lied-Komponisten des 20. Jahrhunderts und als lebende Musikerlegende.