Patti Smith, 78, US-Sängerin, hat vor 47 Jahren ihre Schuhe in Venedig ins Wasser geworfen. Die Schauspielerin Isabella Rossellini, 73, mit der sie 1978 während ihres ersten Aufenthalts in der Lagunenstadt eine Gondeltour unternahm, habe ihr gesagt, dass sie dies tun müsse, wolle sie ein weiteres Wunschkind haben. Smith habe den Rat sofort befolgt und sei danach, wie von Rossellini angeregt, in eine Kirche gegangen, um zu beten. „Und ich bekam einen wunderschönen Sohn“, fasste die Sängerin, die am 7. Juli ein Konzert auf dem Markusplatz in Venedig geben wird, laut Corriere della Sera die Sache zusammen. „Jackson ist jetzt mein Gitarrist und spielt mit mir.“ Smith, die Mutter von drei Kindern ist, gilt als „Godmother of Punk“ und arbeitete in New York als Buchhändlerin, Musikerin, Lyrikerin, Fotografin und Malerin.