Pamela Anderson, 57, Schauspielerin, wurde mal zum Opfer einer Verwechslung. Da ein Mann geglaubt habe, sie sei Mitglied der Frauenband Dixie Chicks, sei sie im Flugzeug von ihm mit den Worten angegangen worden: „Wissen Sie, was dieses Land für sie getan hat?“ Später habe die Stewardess den Aufgebrachten sogar an seinen Sitz fesseln müssen, „weil er versucht hat, mich anzugreifen“, erzählte Anderson im Podcast „Happy Sad Confused“. Der Mann habe sich darüber aufgeregt, dass die populäre Frauenband, welche heute einfach nur The Chicks heißt, im Jahr 2003 den Irak-Krieg und die Politik des damaligen Präsidenten George W. Bush abgelehnt habe, und sei deshalb ausgetickt. „Ich wäre fast im Flugzeug umgebracht worden“, sagte Anderson. Seitdem habe sie „ein bisschen Angst“ vorm Fliegen.