Pamela Anderson , 58, Schauspielerin, und Liam Neeson , 73, Schauspieler, beglücken Hollywoods Liebes- und Sensationsforscher mit üppigem Untersuchungsmaterial. Weil die beiden auf Premierenfeiern für ihren neuen Film „Die nackte Kanone“ verschiedenen Verhaltensbiologen zufolge ein als turteltaubenhaft beschriebenes Auftreten an den Tag legten (in London wurde gar beobachtet, wie Anderson Neeson zärtlich auf die rechte Wange küsste!), kommen die ersten Studien bereits zur Conclusio, hier sei eine „aufkeimende Romanze im frühen Stadium“ zu besichtigen ( People -Magazin) . Andere Abhandlungen ziehen ihr Fazit (die beiden seien schon länger in einer festen Beziehung) bereits im ersten Satz der Einleitung ( Daily Mail ). Die Untersuchungsobjekte selbst wurden in den Studien allerdings noch nicht befragt.

(Foto: Andy Kropa/Frank Gunn/Canadian Press/AP)

Justin Trudeau, 53, kanadischer Ex-Premier, und Katy Perry, 40, US-Sängerin, sind ebenfalls in den Fokus der international gut vernetzten Liebesforschung geraten. Grund für die Studien ist hier ein mutmaßliches gemeinsames Abendessen der im Fokus des allgemeinen Interesses stehenden Personen. Das Portal TMZ veröffentlichte Fotos, die Trudeau und Perry am Tisch des schicken Lokals „Le Violon“ in Montreal zeigen sollen. Die wissenschaftlich fundierte Analyse des Portals hat zudem ergeben, dass den Gästen dort unter anderem Cocktails und Hummer serviert wurden. Ob es sich um ein „Liebesdate“ oder ein Treffen unter Freunden handelte, ließ die Studie offen, wünschte den Beteiligten aber trotzdem „Bon appétit“.

(Foto: Chris Pizzello/Invision/AP)

Keanu Reeves, 60, Schauspieler, hat die Suche nach der verlorenen Zeit erfolgreich abgeschlossen. Vertreter der chilenischen Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft übergaben sechs Luxusuhren, die Reeves 2023 aus seinem Haus in Los Angeles gestohlen worden waren, der US-Botschaft in Chile, wie lokale Medien berichteten. Bei einer der Uhren handelt es sich demnach um eine Taucheruhr der Marke Rolex mit einer Gravur, die an die Filmreihe „John Wick“ erinnert, in der Reeves die Hauptrolle spielt. Solche Uhren verschenkte der kanadische Schauspieler den Berichten zufolge mehrfach an Kollegen. Die Luxusuhren waren Ende vergangenen Jahres bei Hausdurchsuchungen im Großraum Santiago de Chile sichergestellt worden. Der Einsatz richtete sich gegen eine kriminelle Bande, die unter anderem in den Vereinigten Staaten und Argentinien aktiv war.

Yannick Moreau, Bürgermeister des französischen Ortes Sables-d’Olonne, geht gegen Nackte vor. Das Hafen- und Badestädtchen am Atlantik klagt über zu viele Touristen, die sich in Badeklamotten durch die Straßen schieben. „Es ist verboten, in Les Sables-d’Olonne mit nacktem Oberkörper oder in Badehose herumzulaufen. Ein wenig Anstand bitte!“, wird Moreau nun zitiert. Er fordert anständige Kleidung und setzt zum Durchsetzen der Etikette auf die Polizei. Konkret droht ein Bußgeld von 38 Euro. Es sei eine Frage des Respekts gegenüber den Einwohnern, die nicht wollten, dass man halbnackt durch ihre Stadt laufe, und eine grundlegende Regel der öffentlichen Hygiene auf Märkten und in Geschäften, argumentiert der Rathauschef. „Um Ihre Brustmuskeln und Ihre schönste Badehose in Les Sables-d’Olonne zur Schau zu stellen, stehen Ihnen elf Kilometer Strand zur Verfügung.“