(Foto: Chris Pizzello/Invision via AP/dpa)

Nicole Kidman, 57, Mutter und Schauspielerin, könnte sich vorstellen, Erzieherin zu sein. „Ich habe ein enges Verhältnis mit meinen beiden Mädchen“, sagte Kidman dem Magazin Allure über ihre Teenager-Töchter, die sie gemeinsam mit dem Musiker Keith Urban hat. Zwei weitere Kinder aus ihrer Ehe mit Ex-Mann Tom Cruise sind bereits erwachsen. Sie sei eine gute Ratgeberin, auch bei intimsten Fragen. „Wenn sie wollen, dass ich still bin, kann ich das sein. Ich bin in der Lage, mich bei ihnen zu entschuldigen. Ich kann mich ihnen gegenüber behaupten. Ich mag unsere Beziehung.“ Wenn sie keine Schauspielerin wäre, „würde ich mich wahrscheinlich um viele Kinder kümmern“ – entweder als Lehrerin oder im philanthropischen Bereich, mit Kindern in Not oder in Trauer. „Es ist hart, aber ich liebe es, Menschen wachsen zu sehen, wie sich ihre Gehirne entwickeln und wie man ein Leben wirklich verändern kann.“

(Foto: Richard Shotwell/Invision via AP)

Dolly Parton, 79, Sängerin, tröstet sich mit Arbeit. Ihr Mann Carl Dean war im März nach fast 60 Jahren Ehe gestorben. „Dass ich meine Arbeit habe, war ein großer Segen“, sagte die 79-Jährige dem US-Magazin Entertainment Tonight. Damit sei sie beschäftigt und falle nicht einfach in sich zusammen. „Natürlich vermisse ich ihn. Ich muss jetzt herausfinden, wie ich ohne ihn leben soll, weil wir so lange zusammen waren.“ Nach dem Tod ihres Mannes veröffentlichte Parton ihm zu Ehren eine Ballade mit dem Titel „If You Hadn’t Been There“ („Wenn Du nicht dagewesen wärst“).

(Foto: Kensington Palace/PA Media/dpa)

Prinz William, 42, britischer Wohltäter, wird wie sein Bruder Doku-Erzähler. Einer Mitteilung der Royal Foundation zufolge war er Initiator einer neuen Doku-Serie über die Arbeit von Wildhütern und wirkt als Sprecher des Trailers und bei Einführungen einzelner Folgen mit. Die erste Folge der nur sechs- bis zehnminütigen Doku-Filme mit dem Titel „Guardians“ ist am Freitag auf dem Youtube-Kanal des BBC-Earth-Programms veröffentlicht worden. Sein Bruder Harry und dessen Frau Meghan produzieren mit ihrer Organisation Archewell ebenfalls Dokumentationen. Er habe im Laufe seines Lebens zahlreiche Wildhüter kennengelernt und deren „unverzichtbare Arbeit aus nächster Nähe“ erlebt, sagte William der Mitteilung zufolge. „Doch ihre Geschichten werden oft übersehen oder missverstanden. Die Realität ist, dass der Schutz unserer natürlichen Umwelt zu einem der gefährlichsten Berufe der Welt geworden ist.“