Nicolas Sarkozy , 70, Ex-Präsident mit Gefängniserfahrung, nörgelt über das Mobiliar in seiner Zelle. „Als ich mich auf das Bett setzte, das ungemacht war, war ich schockiert“, schreibt er in dem Buch „Das Tagebuch eines Häftlings“. „Ich hatte noch nie, auch während meines Militärdienstes, eine derart harte Matratze gespürt.“ Ende Oktober hatte Sarkozy eine Haftstrafe angetreten, weil er wegen der Affäre um mutmaßliche Wahlkampfgelder aus Libyen verurteilt worden war. Nach 20 Tagen war er bereits wieder entlassen worden. In seiner zwölf Quadratmeter großen Zelle habe sich ein an der Wand befestigtes Bett, ein Schreibtisch, eine Dusche, ein Kühlschrank, eine Herdplatte und ein Fernseher befunden. Die Zelle habe sich außerdem in einem besonders gesicherten Bereich befunden. „Meine zukünftigen Nachbarn sind entweder islamistische Terroristen, Vergewaltiger, Mörder oder Drogenhändler. Eine reizvolle Aussicht“, stellte Sarkozy dem Buch zufolge vor dem Gang in die Zelle fest. Die ständige, lautstarke Gewalt unter den Häftlingen hätten ihm regelmäßig den Schlaf geraubt.

(Foto: Mario Anzuoni/REUTERS)

Miley Cyrus, 33, Sängerin, ekelt sich vor Papier. „Schon beim Anschauen möchte ich mich übergeben“, sagte die Sängerin in der Show „Jimmy Kimmel Live“. Besonders schlimm sei es, wenn Menschen mit trockenen Händen Papier berührten – wie es etwa jetzt in der kalten Jahreszeit oft vorkomme. „Wenn mir jemand einen Brief schickt, dann öffne ich ihn nicht einmal“, sagte sie. Auch Zeitung könne sie nicht lesen. „Es ist eine Phobie. Und ich brauche Hilfe.“ Mit der Zeit werde es immer schlimmer, weshalb sie überlege, sich hypnotisieren zu lassen. „Es muss eine Art von Intervention geben.“ Zu Hause kümmere sich ihr Verlobter Maxx Morando um das Öffnen von Paketen – und zwar draußen. Den Papier-Ekel habe sie als Kind auf langen Autofahrten zwischen Nashville und Toronto in Kanada entwickelte. Ihre Brüder hätten Papier zwischen den Händen gerieben, um sie zu ärgern. Weil sie die Phobie im Alltag einschränke, sei sie dankbar für Tablets und E-Book-Reader. Das habe einige Probleme für sie gelöst. Und wenn sie mal ein eigenes Buch schreiben wolle, dann nur auf Wachs-Papier, so Cyrus.

(Foto: Chris Pizzello)

Ashton Kutcher, 47, Schauspieler, kämpft mit seiner Tochter. Nach Angaben von seiner Ehefrau Mila Kunis, 42, Schauspielerin, unterrichtet Kutcher seine elfjährige Tochter und deren Freundinnen in Selbstverteidigung. „Mein Mann hat angefangen, meiner Tochter und ihren Freundinnen Jiu-Jitsu-Unterricht zu geben, um ihnen Selbstverteidigung beizubringen“, erzählte Kunis in der Talkshow „Live with Kelly and Mark“. Gelegentlich mische dabei auch der gemeinsame Sohn mit. Die beiden Schauspieler sind seit 2015 verheiratet und haben zwei Kinder.

(Foto: Neilson Barnard/Getty Images)

Diane Kruger, 49, Schauspielerin, zwingt ihre Familie zu deutschem Weihnachtsessen. Am 24. Dezember steht bei ihr immer Ente mit Rotkohl und Klößen auf dem Tisch, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Auch wenn das keiner mag in meiner amerikanischen Familie, da müssen sie einmal im Jahr durch.“ Außerdem finde die Bescherung auch schon an Heiligabend statt und werde mit einem Glöckchen eingeleitet. Diane Kruger ist in Niedersachsen geboren und in einem Dorf aufgewachsen. Ihre 2018 geborene Tochter Nova wachse jetzt ganz anders auf als sie damals. Beispielsweise spreche sie schon drei Sprachen.