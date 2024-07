Nico Santos , 31, Sänger, schläft gut, seit er Papa ist. „Bis jetzt ist alles noch sehr entspannt“, sagte Santos in einem RTL-Interview auf die Frage, ob das Vatersein seine Arbeit verändert habe. Angesprochen auf Schlafprobleme und dass er prinzipiell nur drei bis vier Stunden pro Nacht schlafe, sagte er: „Ich muss ehrlicherweise sagen: Seitdem ich eine Familie habe oder eine Familie gegründet habe, läuft es eigentlich sehr, sehr gut mit dem Schlafen.“ Santos hatte im Oktober 2023 bekannt gegeben, dass er Vater wird. Der Deutschen Presse-Agentur sagte Santos im Dezember, dass er in den kommenden Monaten etwas kürzertreten wolle: „Ich werde mir definitiv eine kleine Pause gönnen, aber es passiert musikalisch natürlich schon was im neuen Jahr bei mir.“ Seine geplante Tour verschob er vom Frühjahr in den Herbst.

Detailansicht öffnen (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Jessica Schwarz, 47, Schauspielerin, ist bei der Fußball-EM zwar für Deutschland – aber auch für einen 39-jährigen Portugiesen. „Ich weiß, viele mögen Ronaldo nicht, ich bin ein großer Fan“, sagte Schwarz am Rande einer Modenschau von Marc Cain in Potsdam. Sie möge die Disziplin, die der portugiesische Spieler an den Tag lege. „Ich glaube, er ist wirklich ein Mensch, der auch gerne gibt und der auf sein Team achtet“, sagte Schwarz, die in der Nähe von Lissabon ein kleines Hotel betreibt. Ihr Herz schlage bei der Fußball-EM aber stark für die deutsche Nationalelf. Trotzdem habe sie beim Achtelfinale der Portugiesen gegen Slowenien (3:0) am Montag mitgezittert.

Detailansicht öffnen (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Amira Pocher, 31, Moderatorin, zeigt sich mit neuer Begleitung. Schon Anfang des Jahres gab es Gerüchte über eine Beziehung zwischen ihr und dem Moderator Christian Düren, 34. Bei der Fashion Week zeigten sich beide nun zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit. „Tatsächlich ist es jetzt mal so eine Erleichterung, dieses Versteckspiel auch nicht mehr so aufrechterhalten zu müssen“, sagte Pocher am Rande einer Modenschau von Marc Cain in Potsdam. „Es war die richtige Entscheidung, ganz klar. Erst mal im Stillen und in Ruhe hinter verschlossenen Türen genießen und dann selber entscheiden, wann man damit rausgeht.“ Amira Pocher und Comedian Oliver Pocher hatten Ende August 2023 ihre Trennung bekannt gegeben. Sie waren seit 2016 ein Paar, seit 2019 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne. Amira Pocher wohnt, ohne Düren, in der Nähe ihres Ex-Mannes. „Es war eine gute Idee so nah zu Olli zu ziehen“, sagte sie der Bild. „Am Anfang war es zwar suboptimal und belastend für mich, aber jetzt funktioniert es super. Wir sind so sehr flexibel in der Kinderbetreuung, können für den anderen mal spontan für eine Stunde einspringen. Das ist toll!“

Detailansicht öffnen (Foto: Christophe Gateau/dpa)

Pink, 44, Sängerin, sagt ein Konzert in Bern ab. „Nach Rücksprache mit meinem Arzt und nach Abwägung aller Möglichkeiten wurde mir empfohlen, die morgige Show nicht zu spielen“, schrieb Pink am Dienstagabend auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto von sich in Schwarz-Weiß auf einer Bühne. Was genau ihr fehlt, ließ sie offen. Sie entschuldigte sich bei ihren Fans: „Bin enttäuscht, dass wir absagen müssen.“

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Lily Allen, 39, Sängerin, zeigt her ihre Füße. Allen hat offenbar einen Account auf der Erotik-Plattform „Onlyfans“, bleibt dort aber überwiegend angezogen, wie Medien berichten. Gegen Bezahlung seien dort Bilder ihrer Füße zu sehen. Ihre Fußpflegerin habe sie auf die Idee gebracht, dass sie „eine Menge Geld mit dem Verkauf von Fußinhalten“ machen könne, sagte Allen in ihrem Podcast „Miss Me?“.