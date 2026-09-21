Natalia Yegorova , 52, Klangschalenpraktikerin, klingt recht ausgeglichen. „Früher wollte ich ihm ganz viel beweisen“, sagte sie über ihren Ex-Mann Vitali Klitschko , 55, zu Bild . „Heute mache ich das für mich. Mich trifft es nicht mehr, wenn er manche Dinge vielleicht anders sieht. Das ist das Schöne daran.“ Nach einer Phase mit weniger Kontakt infolge der Bekanntgabe ihrer Trennung im Jahr 2022 würden sie inzwischen wieder miteinander telefonieren. „Wir können wieder reden. Natürlich ist es nicht so, dass ich ihn jeden Tag anrufe. Aber unsere Gespräche werden länger. Ich glaube, innerlich ist er stolz auf mich.“

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Millie Bobby Brown, 22, Schauspielerin, sendet vielfingrige Signale. Gemeinsam mit ihrem Mann Jake Bongiovi, 24, teilte sie auf Instagram ein Baby-Verkündungsfoto. Darauf sind zwei kleine und zwei erwachsene Hände zu sehen, eine Hand trägt einen Ring mit dem Wort „Mom“. Dazu schrieben die beiden in identischen Posts: „Hi kleiner Junge“. Bereits im August 2025 hatte das Paar verkündet, ein Kind adoptiert zu haben. Im Juni dieses Jahres sprach Brown zudem öffentlich über ihren Wunsch nach einer eigenen Schwangerschaft: „Hoffentlich wird das eines Tages Teil meiner Zukunft sein“, sagte sie im Podcast „Not Gonna Lie With Kylie Kelce“.

Haftbefehl bei einem Auftritt im Jahr 2025. Hannes P. Albert/dpa

Haftbefehl, 40, Rapper, kehrt auf die Bühne zurück. Nach einer längeren Auftrittspause war er am Sonntagabend in Frankfurt am Main zu sehen. Begleitet wurde er auf der Bühne von mehreren weiteren Rappern. Haftbefehl sang keinen Song alleine, daher blieb unklar, welchen Anteil er jeweils hatte. Über Mund und Nase trug er eine schwarze Maske, die an Hannibal Lecter aus dem Film „Das Schweigen der Lämmer“ erinnerte. Haftbefehl verbirgt seine Nase in der Öffentlichkeit seit Längerem hinter einer Maske. Als Grund wurde angegeben, dass sie durch Kokainkonsum stark geschädigt sei, weshalb auch Operationen nötig gewesen seien. Statt nach den angekündigten zwei Stunden endete Haftbefehls Auftritt bereits nach einer Stunde. Es sollen Konzerte im Oktober in Düsseldorf und Berlin folgen.

Mirko Reeh, 49, TV-Koch, überlässt seine Bier-, Wein- und Schnapsgläser künftig dem Hausstaub. Laut Bild habe er am Wochenende an verschiedene Personen eine Nachricht geschickt, in der es hieß: „Ich werde ab heute ohne Alkohol leben.“ Weiter schrieb er, dass er für sich erkannt habe, dass „Alkohol in meinem Leben einen Platz eingenommen hat, der mir nicht guttut“. Über diesen Schritt zu sprechen, falle ihm alles andere als leicht: „Im Gegenteil, es fällt mir sehr schwer.“ Sein Vorsatz: „Ohne Drama. Ohne Ausreden.“