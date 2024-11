Aline Abboud, 36, Moderatorin, muss nicht mehr so lange wach bleiben. Wie sie auf Instagram schrieb, werde sie nach ihrer Elternzeit nicht mehr die „Tagesthemen“ moderieren. „Nach meiner Babypause habe ich beschlossen, aus privaten Gründen nicht zu den ‚Tagesthemen‘ zurückzukehren, da meine Familie und ich unseren Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegt haben“, schrieb sie. Abboud pausierte seit Januar. „Ich blicke auf spannende Jahre bei den ‚Tagesthemen‘ zurück mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen.“ Sie erwähnt in dem Post auch ihr autobiografisches Buch, das Anfang Januar im Ullstein-Verlag erscheint. „Barfuß in Tetas Garten. Berlin, mein Libanon und ich“ soll am 2. Januar herauskommen.