Harnaaz Sandhu, 21, indische Schauspielerin, wurde zur "Miss Universe 2021" erkoren. Bei der 70. Ausgabe des Schönheitswettbewerbs in der Nacht zum Montag im israelischen Eilat waren 80 Frauen angetreten. Die Veranstaltung begann um 3.00 Uhr nachts (Ortszeit), um live in der Primetime des amerikanischen Fernsehens ausgestrahlt werden zu können. Sandhu habe mit ihrer Mutter, einer Frauenärztin, in Gesundheitscamps gearbeitet und dabei Frauengesundheit und menstruelle Hygiene propagiert, hieß es. In ihrer Freizeit tanzt sie, macht Yoga, kocht, reitet und spielt Schach. "Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen", riet Sandhu anderen jungen Frauen während der Show.

Kim Kardashian, 41, US-Reality-Star, hat im vierten Anlauf eigenen Angaben zufolge ihr erstes Jura-Examen bestanden. "Ich bin bei dieser Prüfung in zwei Jahren dreimal durchgefallen, aber ich bin jedes Mal wieder aufgestanden und habe härter gelernt und es erneut versucht, bis ich es geschafft habe", schrieb Kardashian auf Instagram. Dabei teilte sie auch mit, dass sie den letzten Fehlversuch während einer Covid-Erkrankung mit Fieber hatte. Nun aber habe sie die erste der zwei Anwaltsprüfungen bestanden und sei stolz. Seit 2018 lässt sich die Unternehmerin Kardashian zur Anwältin ausbilden und teilte immer wieder Bilder von sich beim Lernen, etwa im Bikini. Ihr verstorbener Vater Robert Kardashian war ein Promi-Anwalt, der zum Verteidiger-Team von O.J. Simpson gehörte. In den vergangenen Jahren setzte sich Kardashian immer wieder für die Begnadigung von Häftlingen in den Vereinigten Staaten ein.

Wladimir Putin, 69, russischer Präsident, hat sein Geld mal als Taxifahrer verdient. Das sei in den 90er-Jahren in Russland gewesen, nach seiner Rückkehr aus der DDR, sagte Putin in der am Sonntag ausgestrahlten Dokumentation "Neueste Geschichte" des russischen Staatsfernsehens. "Hin und wieder musste man Geld auch im Taxigewerbe verdienen. Es ist unangenehm, darüber zu reden, aber leider gab es das auch." In dem Film geht es um die Folgen des Zerfalls der Sowjetunion vor 30 Jahren. Putin hatte das Ende des kommunistischen Machtblocks einst als größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Nun sprach er von einer "Tragödie" für die Russen. Putin hatte Karriere beim gefürchteten Geheimdienst KGB gemacht, für den er in der DDR auch in Dresden als Offizier arbeitete.

Tina Sinatra, 73, Schauspielerin, erinnert an ihren verstorbenen Vater. Zum 106. Jahrestag der Geburt von Frank Sinatra ist in der Heimatstadt des legendären Sängers ein überlebensgroßes Denkmal eingeweiht worden. Im "Sinatra Park", in Hoboken im US-Bundesstaat New Jersey, mit Blick auf Manhattan, wurde am Sonntag (Ortszeit) die Bronzestatue enthüllt. Sinatra habe oft über seine Kindheit in Hoboken gesprochen, sagte seine jüngste Tochter Tina bei der Zeremonie. Damals habe er gelernt, sich gegen Mobber zu wehren und für Freiheit zu kämpfen. Die Statue von Künstlerin Carolyn Palmer zeigt Sinatra in klassischer Pose - lässig an eine Laterne gelehnt, eine Hand in der Hosentasche, die andere an der Hutkrempe. Sinatra wurde am 12. Dezember 1915 in Hoboken geboren und starb 1998 mit 82 Jahren in Los Angeles.

Kai Schmidt, 42, Mathelehrer, hat es in die Youtube-Charts geschafft. Schmidt, der auf der Plattform Lernvideos veröffentlicht und als "Lehrerschmidt" 1,2 Millionen Abonnenten hat, kam unter die Top drei in der Kategorie "Top-Creator des Jahres" - hinter bekannten Namen wie Rezo oder Hungriger Hugo. Bei einer Hauptschul-Abschlussklasse sei er auf die Idee gekommen, Videos zum Mathe-Basiswissen zu drehen, sagte Schmidt, der heute als Leiter einer Oberschule in Uelsen arbeitet, der Deutschen Presse-Agentur. Nur mit Karopapier, Kugelschreiber und Geodreieck erklärt er nüchtern Bruchrechnen, Prozentrechnung und die PQ-Formel. Die ersten Videos waren auf dem Schulserver, später auf Youtube, nur für seine Schüler gedacht, doch die hätten den Link weitergeteilt, sodass er sie irgendwann öffentlich stellte. "Guckt ja eh keiner", sagt Schmidt. Inzwischen gucken nicht nur Schülerinnen und Schüler, auch Eltern, Großeltern - und Lehrer.

Larissa Rieß, 33, Moderatorin und DJ, holt die Weihnachtsdeko schon im Oktober raus. "Ich kann nicht früh genug anfangen zu dekorieren", sagte sie der SZ. Deshalb liebe sie auch ihren unechten Tannenbaum, der längst stehe und "gar nicht mal so unecht aussieht". Jedes Jahr komme bei ihr zu Hause etwas mehr Dekoration dazu, zwei Kisten füllten die Kugeln, Servietten, Kerzen, Sterne und ein selbstgemachten Adventskalender schon. Sogar ein hässlicher Nussknacker, den sie von Verwandten geschenkt bekommen habe, habe seinen Platz. "Ich denke jedes Jahr: Ach, ist doch irgendwie cool, so ein Nussknacker an Weihnachten im Haus, den stelle ich irgendwo hin. Und dann merke ich irgendwann, dass er doch echt hässlich ist."