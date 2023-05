Michelle Yeoh, 60, Schauspielerin, freut sich über vielfältigere Rollen. "Das Beste heute ist, dass ich ein Skript erhalte, in dem die Figur nicht als chinesisch oder asiatisch aussehende Person beschrieben wird", sagte Yeoh in einem Interview. Die gebürtige Malaysierin gewann im März den Oscar als beste Hauptdarstellerin für "Everything Everywhere All At Once". Der internationale Durchbruch gelang ihr 2018 mit der Liebeskomödie "Crazy Rich Asians". Es war der erste Hollywoodfilm seit einem Vierteljahrhundert, für den nur Schauspieler mit asiatischem Hintergrund engagiert wurden.

Detailansicht öffnen (Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP)

Janet Jackson, 57, Sängerin, mistet aus. Aus ihrer persönlichen Sammlung von Kostümen, Schmuck, Trophäen und anderen Gegenständen hat sie mehr als 800 Stücke versteigert. Ein Highlight der Auktion am Sonntag in New York war ihr silberfarbener Aston Martin Vanquish, Baujahr 2003. Der britische Sportwagen erzielte mehr als 92 000 Dollar (rund 85 000 Euro), wie das Auktionshaus Julien's Auctions mitteilte. Tausende Sammler und Fans aus aller Welt hätten online und am Telefon mitgeboten. Ein Teil des Erlöses soll einer Kinderhilfsorganisation zufließen.

Detailansicht öffnen (Foto: Christophe Gateau/dpa)

Josh Freese, 50, Schlagzeuger, ist der Neue bei den Foo Fighters. Freese nimmt den Platz des im März 2022 verstorbenen Drummers Taylor Hawkins ein, gab die Rockband bekannt. Freese spielte zuvor unter anderem mit Künstlern und Bands wie The Vandals, Devo, Danny Elfman, Nine Inch Nails, Sting und Offspring. Für den 2. Juni hat die Band mit "But Here We Are" ein neues Album angekündigt - das erste nach dem Tod von Hawkins, der im März vorigen Jahres auf einer Tournee leblos in einem Hotelzimmer in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá aufgefunden wurde.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Cher, 77, Sängerin, wartet auf das Alter. "Ich höre immer wieder diese Zahlen, aber ich kann sie ehrlich gesagt nicht verstehen", schrieb sie anlässlich ihres 77. Geburtstages auf Twitter, und fragte: "Wann werde ich mich alt fühlen?" Anschließend bedankte sie sich für die Unterstützung. Auch mit 77 Jahren will sie weiter Musik machen. Im März kündigte sie in einem Interview zwei neue Alben an.