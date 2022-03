Michelle, 50, Schlagersängerin, will Frauen mit Nacktfotos ermutigen. "Mit 50 Jahren bin ich so schön wie noch nie", sagte sie in einem Interview des Magazins Playboy, für dessen April-Ausgabe sie sich auszog. "Ich denke, wenn man an sich arbeitet und gut mit sich umgeht, kann man auch nach mehreren Schwangerschaften und mit 50 Jahren noch so aussehen wie ich heute." Das sei allerdings nicht als Aufruf zu übertriebenen Sportprogrammen zu verstehen, betont die gebürtige Schwarzwälderin, die mit bürgerlichem Namen Tanja Gisela Hewer heißt. "Es geht darum, zu sich zu stehen und Dinge an sich zu akzeptieren, die man nicht ändern kann."

Ed Sheeran, 31, britischer Sänger, ist verwirrt. Bei einem Urheberrechtsprozess um seinen Song "Shape of You" vor dem Londoner High Court wurde plötzlich ein unveröffentlichter Song von ihm gespielt, wie unter anderem die britische Daily Mail berichtet. "Das ist ein Song, den ich letzten Januar geschrieben habe", sagte Sheeran demnach zu seinen Anwälten. "Wo haben Sie das her?" Ein Anwalt erklärte es später als Versehen, das bei der Verwendung von iTunes auf dem Computer eines von Sheerans Co-Songschreibern passiert sei, und entschuldigte sich. In dem Prozess ging es eigentlich darum, dass der Singer-Songwriter bei seinem größten Hit "Shape of You" Teile des Songs "Oh Why" der Songschreiber Sami Chokri und Ross O'Donoghue geklaut haben soll. Sheeran weist die Vorwürfe zurück.

Alyssa Milano, 49, US-Schauspielerin, zensiert sich selbst. In einem Tiktok-Video verrät sie, dass sie ihren Kindern die Mystery-Serie "Charmed", in der sie von 1998 bis 2006 mitspielte, nicht zeigt - und zwar aus "vielen Gründen". "Ich küsse viele Typen in ,Charmed'. So viele Typen, die nicht ihr Vater sind", sagte Milano, die eine siebenjährige Tochter und einen zehnjährigen Sohn hat. Des Weiteren wolle sie vermeiden, dass ihre kleine Tochter sich durch die sexy Kleidung ihres Seriencharakters inspiriert fühle, erklärte Milano. Diese wolle ohnehin nur noch bauchfrei tragen. "Könnt ihr euch vorstellen, wie sie, wenn sie ,Charmed' gesehen hat, sagen würde: ,Mami, du hast selbst bauchfreie Tops getragen'?"

Timur Bartels, 26, Schauspieler, hat ein geflüchtetes Ehepaar aus der Ukraine in seinem Berliner Haus aufgenommen. "Wir hatten sehr schöne und emotionale Tage zusammen", sagte der Schauspieler ("Club der roten Bänder") der Deutschen Presse-Agentur. Das Paar aus Kiew - beide rund 60 Jahre alt - sei ohne den Sohn, die Schwiegertochter und Enkelin vor dem russischen Angriffskrieg geflohen. Bartels habe am Hauptbahnhof mit vielen anderen Menschen angeboten, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. "Am Anfang war es natürlich etwas angespannt. Sie hatten Angst, mit mir mitzufahren, weil sie nichts von mir wussten. Dazu kam ein Schamgefühl", erzählte der. "Mittlerweile sind sie sehr glücklich und wollen überall helfen: Fenster putzen, Essen kochen. So viel kann ich gar nicht essen." Bartels spricht mit den Geflüchteten mithilfe einer Übersetzungs-App.

Kelly Clarkson, 39, US-Sängerin, und Brandon Blackstock, 45, US-Talentmanager, sind geschieden. Einem Bericht der US-Promi-Website The Blast zufolge muss die Sängerin ihrem Ex-Mann eine Einmalzahlung in Höhe von 1,3 Millionen US-Dollar sowie monatlich rund 45 000 Dollar Unterhalt für die gemeinsamen Kinder zahlen. Das Sorgerecht für River Rose, 7, und Remington Alexander, 5, wollen sich die Eltern demnach teilen, sie werden allerdings bei Clarkson in Los Angeles leben.