Melania Trump , 55, First Lady, stellt ein weiteres Mal ihre Begeisterungsfähigkeit öffentlich zur Schau. Im Weißen Haus nahm sie am Montag mit einer kleinen Zeremonie einen besonderen Gast in Empfang: den Weihnachtsbaum. Wie in Videoaufnahmen zu sehen ist , umrundete die First Lady die Kutsche, mit der der Baum aufs Gelände gebracht worden war, in so schwindelerregend hohen Schuhen, dass Luftsprünge ohnehin nicht möglich gewesen wären. Sie berührte weder Pferd noch Baum, teilte dafür aber mit den anwesenden Fotografen ihre Emotionen: „Das ist ein schöner Weihnachtsbaum.“ Der Weihnachtsbaum wird im sogenannten Blauen Raum im Weißen Haus aufgestellt.

(Foto: Jens Kalaene/Jens Kalaene/dpa)

Uschi Glas, 81, Schauspielerin, möchte für eine Rolle mal die Facetten ihrer bayerischen Seele offenbaren. „Ich würde gern mal so eine richtig gscherte Bayerin spielen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die Schauspielerin ist im niederbayerischen Landau an der Isar geboren und ist damit ganz natürlich des Bairischen mächtig. Auf die Idee, eine Grantlerin zu spielen, habe sie ihr Mann gebracht. Er sei tief beeindruckt gewesen, als sie ihm Aufnahmen von ihrem Bühnenauftritt als Eliza in George Bernard Shaws Theaterstück „Pygmalion“ vorstellte. „Er hat überhaupt nichts verstanden. Er sagte: ‚Ist das Bairisch oder was heißt das denn? Ich verstehe dich nicht.‘“ Seitdem liege er ihr in den Ohren, eine derbe, biestige Figur zu spielen.

(Foto: Malin Wunderlich/Malin Wunderlich/dpa)

Jimi Blue Ochsenknecht, 33, geläuteter Reality-Star mit neuer Reality-Serie, hilft seiner Ex-Freundin im Haushalt. Wenn er bei Yeliz Koç, 32, ebenfalls Reality-Star, und der gemeinsamen Tochter Snow zu Besuch sei, packe er immer mit an, verriet Koç nun in einem gemeinsamen Interview mit RTL. Er mache den Geschirrspüler, die Wäsche, bringe den Müll raus oder mache Tochter Snow fertig. Sie würde allerdings Vater und Tochter noch nicht alleine lassen: „Jimi hat keine Ahnung von Kindern.“ Jimi Blue Ochsenknecht betonte, dass er und seine Ex-Freundin nicht zusammenwohnten. „Das ist Yeliz’ Wohnung. Also wenn ich dort bin, schlafe ich immer auf der Couch.“ Am Anfang habe er im Hotel übernachtet – bis Yeliz und seine Tochter den Wunsch geäußert hätten, dass er bei ihnen schlafe, so dass ihn seine Tochter morgens wecken könne. Koç ergänzte: „... und damit er meinen Müll rausbringen kann.“

(Foto: Annette Riedl/Annette Riedl/dpa)

Samuel Koch, 38, Schauspieler, und seine Ehefrau Sarah Elena Timpe, 40, ebenfalls Schauspielerin, werden erstmals Eltern. „Wenn alles gut geht, sind wir bald zu dritt“, teilten die beiden über ihre Medienagentur mit. Zuvor hatte die Bild über die Schwangerschaft berichtet. „Wir sind sehr freudig aufgeregt und danken bereits jetzt für alle guten Wünsche“, schrieben Sarah und Samuel Koch und betonten ihren Wunsch nach Privatsphäre.„Gerne würden wir unsere sehr persönlichen Neuigkeiten und den damit verbundenen neuen Menschen so behütet wie möglich wissen“, hieß es in der Mitteilung. „Klar, auch wir freuen uns, wenn sich Freude potenziert und bitten dennoch höflich um möglichst diskrete Wahrung unserer Privatsphäre.“ Damit „wenden wir uns nun aufgeregt-erwartungsvoll der bevorstehenden stillen Adventszeit zu“, schrieben sie. „Zu gegebener Zeit werden wir uns wieder melden.“ Das Paar ist seit 2016 verheiratet.