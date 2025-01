Melania Trump, 54, künftige First Lady der USA, bereitet sich auf einen Blitzumzug vor. „Ich habe schon gepackt, ich habe die Möbel ausgewählt, die reinsollen“, sagte sie dem US-Sender Fox News. Nach der Vereidigung ihres Ehemannes Donald Trump, 78, am kommenden Montag werden die Trumps nach vier Jahren wieder ins Weiße Haus ziehen. Das Team, das den Machtwechsel in den USA vorbereitet, habe lediglich fünf Stunden Zeit für den Auszug der Bidens und den Einzug der Trumps, sagte die künftige First Lady. Im Wahlkampf wurde noch spekuliert, ob sie im Falle eines Wahlsiegs ihres Mannes überhaupt als First Lady ins Weiße Haus einziehen werde, weil sie kaum aufgetreten ist. Auf die Frage, wo sie am meisten Zeit verbringen werde – in Washington, New York oder in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida –, sagte Melania Trump nun, sie werde im Weißen Haus sein, wenn es nötig ist, und Gleiches gelte für ihre Domizile in New York und Palm Beach.