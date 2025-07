Mel B, 50, früheres Spice Girl, hat eine echte Glückssträhne – sie hat am vergangenen Samstag ihren früheren Friseur Rory McPhee, 37, geheiratet. Bei der Zeremonie in der Londoner St.-Paul’s-Cathedral, in der sich schon der damalige Prinz Charles und Prinzessin Diana das Ja-Wort gegeben haben, trug sie einen weißen Schleier und ein trägerloses Kleid, der Bräutigam schottische Tracht mit Kilt und Fliege. Für „Scary Spice“ Mel B ist es bereits die dritte Ehe. Ihre frühere Band-Kollegin Victoria Beckham gratulierte über Instagram: „Glückwünsche an eurem besonderen Tag. Ich könnte nicht aufgeregter für euch sein und wünsche euch ein Leben voller Glück.“