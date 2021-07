Detailansicht öffnen (Foto: -/dpa)

Max Kruse, 33, verlobter Fußballprofi, wehrt sich gegen Betrugsvorwürfe. Bevor die deutschen Fußballer beim olympischen Turnier ausgeschieden waren, hatte er seiner Freundin Dilara einen Heiratsantrag gemacht - vor laufender Kamera. Dann allerdings berichtete in der Bild-Zeitung ein Model von einer angeblichen Affäre mit dem 33-Jährigen im Januar. "Die Wahrheit ist, dass ich Dilara nicht betrogen habe", schrieb Kruse nun auf Instagram. "Unsere Beziehung ist vollkommen intakt, wir sind ehrlich zueinander und vor allem glücklich!!! Gerade deshalb beschäftigen wir uns auch nicht mit Frauen, die versuchen, auf unsere Kosten Aufmerksamkeit zu bekommen." Dilara ist offenbar seiner Meinung - und versah Kruses Wortmeldung mit einem roten Herz.

Detailansicht öffnen (Foto: Matthias Bein/dpa)

Florian Silbereisen, 39, Niederbayer, ist ein Landei. "Raus aus der Heimat und hinaus in die große Stadt? Diesen Moment gab es bei mir nie. Im Gegenteil", sagte er im Interview mit der Bunten quarterly. Als Jugendlicher habe er auf Dorffesten, Hochzeiten und Geburtstagen gespielt und sei damit glücklich gewesen. "Dass ich irgendwann auf den ganz großen Bühnen stehen darf, war vielleicht ein Traum, aber nicht mein Plan", erklärte Silbereisen, der aus der Nähe von Passau stammt. Mit seinen ersten Ersparnissen habe er sich Ziegelsteine gekauft. "Als ich 17 war, habe ich auf dem Grundstück meiner Eltern angefangen, ein Haus zu bauen." Als es Jahre später fertig gewesen sei, habe er es vermietet, um die Schulden zu tilgen. Außerdem sei er dauernd unterwegs gewesen.

Detailansicht öffnen (Foto: --/dpa)

Prinz Charles, 72, hat zu seiner Hochzeit mit Diana vor genau 40 Jahren nicht nur hungrige Gäste eingeladen. Zum Jahrestag wird nun ein übrig gebliebenes Stück Hochzeitstorte versteigert. Eine entfernte Verwandte hatte das Stück nach dem Fest am 29. Juli 1981 aufgehoben, es mit Folie frischgehalten und in einer geblümten Kuchendose aufbewahrt, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Auf dem detailreich verzierten Kuchen ist das royale Wappen zu sehen, wie auf Fotos zu erkennen ist. Bereits im Jahr 2008 kaufte ein Sammler das offenbar gut erhaltene Erinnerungsstück, nun kommt es 40 Jahre nach der Hochzeit wieder unter den Hammer. "Es scheint immer noch in dem gleichen guten Zustand zu sein, wie es bereits damals verkauft wurde, aber wir raten vom Essen ab", sagte Chris Albury vom Auktionshaus in Cirencester.