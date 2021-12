Detailansicht öffnen (Foto: Fabian Sommer/picture alliance/dpa)

Gloria Sophie Burkandt, 22, älteste Tochter von Markus Söder, hat ihren Vater als "attraktiven Mann" bezeichnet. "Ich bin stolz auf Papa, war schon immer sein größter Fan", sagte sie der Bild-Zeitung über den bayerischen Ministerpräsidenten (CSU). Als Model gebe sie ihm "natürlich" auch Modetipps: "Blaue Anzüge stehen ihm am allerbesten. Blau harmoniert wunderbar mit seinem Teint und den graumelierten Haaren." Deshalb schenke sie ihm jedes Jahr eine blaue Krawatte zu Weihnachten und zum Geburtstag.

Brad Pitt, 57, US-Schauspieler, will ein legendäres Aufnahmestudio in Frankreich wiedereröffnen. Das Studio befindet sich im Château Miraval, das Pitt und seine damalige Partnerin Angelina Jolie im Jahr 2012 für 60 Millionen Dollar gekauft hatten und wo sie zwei Jahre später auch heirateten. Seit den 70er-Jahren hatten auf dem Anwesen an der Côte d'Azur namhafte Künstler wie Pink Floyd, AC/DC und The Cure Musik aufgenommen. Nachdem der Aufnahmeraum in den vergangenen 20 Jahren nicht genutzt wurde, möchte Pitt ihn zusammen mit dem französischen Musikproduzenten Damien Quintard, 30, wiederaufbauen, wie der Hollywood Reporter berichtet. "Es war ein intensiver Moment, in dem wir einfach über Sound geredet und geredet haben. Ich war erstaunt, wie sensibel und präzise er in seiner Analyse der Musik war", sagte Quintard dem People-Magazin.

Norbert Scheuer, 69, Schriftsteller, stellt Stühle in die Landschaft. Er habe viele Lieblingsplätze in Tälern oder Karstfelsen in der Eifel, sagte er der Katholischen Nachrichten-Agentur. "Dort stelle ich mir manchmal einen alten Stuhl auf, und wenn ich auf einem Spaziergang dort vorbeikomme, setze ich mich dahin, gucke in die Landschaft und denke mir manchmal: Ich bin in Arkadien." Grundsätzlich solle sich jeder einen Lieblingsort in der Eifel suchen, finde er. Allerdings habe die Flutkatastrophe vom Sommer Teile des westlich des Rheins und nördlich der Mosel gelegenen Mittelgebirges massiv in Mitleidenschaft gezogen.

Dieter Bohlen, 67, Sänger und geschasster TV-Juror, will bald wieder Modern Talking-Hits auf großer Bühne singen. "Ja, meine Freunde, bald gibt's wieder richtig was auf die Ohren", sagte Bohlen in einer Instagram-Story. Auftreten wolle er im August auf dem Schlager-Festival "Lieblingslieder" in Bonn. Auf der Festival-Seite wird Bohlen als "Special Guest" angekündigt. "Die denken, da kommen 50 000 Leute mit vielen Stars, die alle ihre Lieblingslieder singen", sagte Bohlen. Mit dem Popmusik-Duo Modern Talking wurde Bohlen, zusammen mit Thomas Anders, in den 80er-Jahren bekannt.

Bernd Stromberg, Mitte vierzig, fiktiver unbeliebter Chef, lässt sich von der Impfung überzeugen. Schauspieler Christoph Maria Herbst, 55, wirbt in seiner Paraderolle aus der Büro-Satiresendung "Stromberg" für das Vakzin gegen das Coronavirus. Die Spots laufen unter anderem bei Pro Sieben, Sky und Comedy Central, wie die Produktionsfirma Brainpool mitteilte. In dem Spot stäubt sich Großmaul Stromberg zuerst gegen das Vakzin, vergleicht Impfstoff mit Leberwurst, erfindet ein Albert-Einstein-Zitat oder greift zu wilden Vergleichen. Jeder von Strombergs Einwänden wird von einer eingeblendeten Aussage und einer Off-Stimme widerlegt. Am Ende erklärt er sich in jedem Spot zur Impfung bereit. Die sechs 30-Sekunden-Filmchen aus der Feder von "Stromberg"-Schöpfer Ralf Husmann sind auch auf den "Zusammen gegen Corona"-Social-Media-Kanälen zu sehen.

Billie Eilish, 19, US-Sängerin, hat erstmals über ihre Covid-Erkrankung gesprochen. "Es war schlimm." Immerhin sei sie nicht daran gestorben, "aber das ändert nichts daran, wie schlecht es mir ging. Es war furchtbar", sagte Eilish in der "Howard Stern Show" des Senders Sirius XM. Sie sei im August nach ihrer Impfung erkrankt und spüre immer noch die Auswirkungen der Krankheit. "Ich möchte, dass klar ist, dass es mir nur wegen des Impfstoffs gut geht. Denn ich glaube, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, wäre ich wohl gestorben, weil es so schlimm war", sagte sie. Und weiter: "Der Impfstoff ist verdammt toll." Er habe ihre Eltern und ihre Freunde davor bewahrt, sich anzustecken.