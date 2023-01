Markus Söder, 56, Altrocker, litt bei seiner ersten Liebe an "Romantik-Tinnitus". "Meine allererste Freundin war Jennifer-Rush-Fan", entsprechend oft habe er ihre Musik hören müssen, sagte der bayerische Ministerpräsident am Samstagabend bei der Feier zum 70. Geburtstag von Leslie Mandoki in München etwas vorwurfsvoll an die Adresse des Gastgebers gerichtet. Mandoki hatte einst mit Rush zusammengearbeitet, und das nehme er ihm "schon ein bisschen übel", sagte Söder, der sich vor ein paar Jahren selbst als Altrocker bezeichnete. Ansonsten würdigte er den gebürtigen Ungarn aber als herausragenden Musiker und jemanden, dem es gelinge, die Menschen zusammenzubringen. Das zeige sich auch an der Gästeliste: "Armin Laschet und ich sind heute beide da."

Detailansicht öffnen (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Felix Neureuther, 38, ehemaliger Skirennläufer, hat sich mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram von seiner Mutter Rosi Mittermaier verabschiedet. Er teilte ein Foto, auf dem er als kleiner Buben zusammen mit seiner Mutter zu sehen ist. Sie deutet in den Himmel, sein Blick folgt ihrem Finger. Dazu schrieb er: "Du hast mir die Sterne gezeigt. Jetzt bist du selbst einer. Danke für alles liebe Mama."

Viele prominente Sport-Persönlichkeiten wie Lindsey Vonn oder Stefan Kretzschmar kommentierten den Beitrag mit Herzen. Mittermaier war am Mittwoch nach schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren gestorben.

Detailansicht öffnen (Foto: OConnor-Arroyo/imago images/Runway Manhattan)

Hailey Bieber, 26, Tochter des Schauspielers Stephen Baldwin, Nichte des Schauspielers Alec Baldwin und Ehefrau des Sängers Justin Bieber, kommentiert die Nachrichtenlage via T-Shirt. Das US-Magazin People zeigte ein Foto, auf dem das Model ein weißes Oberteil mit dem Aufdruck "Nepo Baby" trägt. Der Begriff ist seit Wochen in den sozialen Medien in Umlauf, das New York Magazin widmete der Vetternwirtschaft im Model-, Musik- oder Schauspielbusiness jüngst sogar eine Titelgeschichte. Im Zentrum der aktuellen Debatte steht die Frage, ob prominente Kinder prominenter Eltern auch ohne den Einfluss ihrer Verwandtschaft Karriere gemacht hätten.

Detailansicht öffnen (Foto: Harald Tittel/dpa)

Reiner Calmund, 74, ehemaliger Fußballmanager, hat eine Vergangenheit als Cowboy. Das sei an Karneval sein Favorit unter den Kostümen gewesen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur bei der Verleihung des Kaiser-Augustus-Ordens der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK). Als kleiner Junge habe er in der Grundschule die Karnevalssitzungen geleitet, "ich habe Büttenreden gehalten und auch auf dem Akkordeon Lieder gespielt". Heute sei er "kein Vollblut-Karnevalist". Der gebürtige Rheinländer Calmund, der mit seiner Familie seit mehr als zehn Jahren im Saarland lebt, wurde für sein soziales Engagement geehrt, das Preisgeld von 5555,55 Euro spendete er an wohltätige Zwecke. Der Orden soll an den Gründer der Stadt Trier, Kaiser Augustus, erinnern und ist laut ATK kein Karnevalsorden.