Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas/Robert Haas)

Maria Furtwängler, 54, Schauspielerin, hält Intimitätscoaches am Set für eine gute Errungenschaft. Es werde zum Beispiel vorab festgelegt, wo angefasst werden dürfe und wo nicht, sagte sie der Bild am Sonntag. "Das ist herrlich, weil man sich dann vor der Kamera sicher fühlt und sich nicht fragt, warum plötzlich irgendwo eine Hand ist, wo sie nicht hingehört." Für die Nacktszenen in der Thomas-Mann-Verfilmung "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull", in der Furtwängler die Rolle der wohlhabenden Madame Houpflé spielt, habe die Maskenbildnerin ein Schamhaar-Toupet auf einer hautfarbenen Unterhose fixiert. "Dieses Toupet hat beim Drehen immer wieder für viel Heiterkeit gesorgt", sagte Furtwängler - aber eben auch dafür, dass sie sich nicht nackt gefühlt habe und sich frei habe bewegen können.

Detailansicht öffnen (Foto: Airnest Productions/dpa)

Justin Howard, US-amerikanischer Luftgitarrist, ist der Beste unter den Besten. Der auch als "Nordic Thunder" bekannte Weltmeister des Jahres 2012 wurde im finnischen Oulu zum besten Performer an der imaginären Gitarre der vergangenen 25 Jahre gekürt und darf sich von nun an "Champion der Luftgitarren-Weltmeister" nennen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Veranstalter auch in diesem Jahr keine WM mit Bühnenauftritten veranstalten. Stattdessen gingen sie durchs Archiv und bewerteten die alten Gewinner-Auftritte. Howard hatte die Jury vor neun Jahren im Gladiatoren-Outfit überzeugt. Aufstrebenden Luftgitarren-Talenten riet Howard auf Facebook, sie sollten sich ihre Träume nicht zerreden lassen und außerdem "viel Wasser trinken und regelmäßig an die frische Luft gehen".

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Sebastian Bezzel, 50, Schauspieler, hat im Freibad fürs Leben gelernt. Das Freibad bedeute Freiheit, und trotzdem gebe es ein paar Regeln einzuhalten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Und natürlich gebe es immer Struggle mit dem Bademeister, der sage: "Nicht vom Beckenrand springen!" Man tue es trotzdem, und wenn man erwischt werde, könne es sein, dass man auch mal rausfliege aus dem Bad. "Das ist ja das Tolle daran: Da lernt man so irgendwie das Leben und die Gesellschaft." Bezzel ist vom 9. September an im Kinofilm "Beckenrand Sheriff" von Regisseur Marcus H. Rosenmüller zu sehen, in dem es um die Zukunft eines Freibads geht.

Detailansicht öffnen (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Jürgen Tarrach, 60, Schauspieler, pflegt stabile Beziehungen. "Ich habe Freunde, die mich ein Leben lang begleitet haben, im Wesentlichen drei Pärchen. Wir haben zusammen Abitur gemacht, zur ähnlichen Zeit Kinder bekommen, sind zusammen gereist und rufen uns immer wieder an", sagte Tarrach der Deutschen Presse-Agentur. Mittlerweile hätten sich die Gesprächsthemen allerdings etwas geändert. "Heute heißt es schon mal, welches Zipperlein hast du jetzt, welche Tablette kannst du weglassen. Dazu kommt der bedauerliche Haarausfall bei uns Männern."

Detailansicht öffnen (Foto: Christoph Soeder/dpa)

Wolke Hegenbarth, 41, Schauspielerin, lebt in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. "Das waren die längsten und gleichzeitig kürzesten Jahre meines Lebens!", schrieb sie anlässlich des zweiten Geburtstages ihres Sohnes Avi auf Instagram. Des Weiteren enthielt der Eintrag eine öffentliche Liebeserklärung: "Bist du eine coole Socke!! You Rock! Bleib so herrlich gelassen und in dir ruhend. So weich und klug. So witzig und froh. Wir freuen uns, dich aufwachsen zu sehen."