Margaret Qualley , 30, US-Schauspielerin, erinnert sich mit Schaudern an Hautprobleme. Für den Horrorfilm „The Substance“ wurden Qualley teils Kunst-Körperteile aufgeklebt. Danach hatte die Tochter von Hollywood-Star Andie MacDowell lange mit Pickeln zu kämpfen. In der Komödie „Kinds of Kindness“ habe sie anschließend eine Figur gespielt, die Akne hat, erzählte die Seriendarstellerin („Maid“) im Podcast „Happy Sad Confused“ . Das sei jedoch ihre eigene Akne gewesen, verursacht durch die Prothesen. „Ich habe wahrscheinlich ein Jahr gebraucht, um mich körperlich von all dem zu erholen.“ Bei einer später gedrehten Anfangsszene des Horrorfilms sei lediglich „meinen Rock hoch“ gefilmt worden, und umgebende Palmen seien zu sehen gewesen – „nur, weil mein Gesicht zu dem Zeitpunkt schon so zugerichtet war, dass sie es nicht mehr aufnehmen konnten“, sagte Qualley.

(Foto: Jordan Strauss/dpa)

Jennifer Lopez, 55, Hollywoodstar, möchte auch ohne die Gesellschaft anderer glücklich sein können. Die US-Amerikanerin hat vier Scheidungen hinter sich, zuletzt war sie mit Schauspieler Ben Affleck verheiratet. „Ich musste lernen, auf eine gesunde Weise allein zu sein – meine eigene beste Freundin zu sein, meine eigene Gesellschaft zu genießen“, erklärte sie dem Magazin Bunte. Es bedeute immer viel Arbeit, etwas an sich selbst und den eigenen Mustern zu verändern. Ihre 16 Jahre alten Zwillinge aus der Ehe mit dem Sänger Marc Anthony habe sie „größtenteils allein großgezogen“, erklärte Lopez. „Ich war in Beziehungen, aber die Verantwortung lag immer bei mir.“ Über die beiden Teenager sagte der Popstar: „Meine Kinder sind emotional so viel weiter, offener und intelligenter in ihrer Denkweise als ich in ihrem Alter.“

(Foto: Nina Prommer/dpa)

Jessica Simpson, 44, Popstar, muss eine Trennung überwinden. Die Sängerin und Schauspielerin ist seit zehn Jahren mit dem ehemaligen Football-Spieler Eric Johnson verheiratet, das Paar hat drei gemeinsame Kinder. „Eric und ich leben getrennt und kümmern uns um eine schmerzhafte Angelegenheit in unserer Ehe“, teilte Simpson dem US-Magazin People mit. „Unsere Kinder kommen an erster Stelle, und wir konzentrieren uns darauf, was für sie am besten ist.“ Die Sängerin, die mit Songs wie „I Wanna Love You Forever“ berühmt wurde, war von 2002 bis 2005 mit dem Sänger Nick Lachey verheiratet.

(Foto: Chris Jackson/dpa)

Kate, 43, Princess of Wales, besucht nach ihrer Krebserkrankung das Krankenhaus, in dem sie behandelt worden war. Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet, verwendete Kate dabei erstmals nach der im September abgeschlossenen Chemotherapie den Ausdruck Remission: „Es ist eine Erleichterung, nun in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf meine Erholung.“ Der britischen Organisation Cancer Research UK zufolge wäre eine vollständige Remission gegeben, wenn keine Anzeichen von Krebs mehr nachgewiesen werden können. Es brauche Zeit, um sich an eine neue Normalität anzupassen, hatte Kate im September in einem Beitrag auf Instagram geschrieben. Sie freue sich aber auf das Jahr und bedanke sich für die Unterstützung.

(Foto: Charles Rex Arbogast/dpa)

Michelle Obama, 60, ehemalige First Lady der USA, schwänzt den großen Auftritt des nächsten Präsidenten. Sie werde nicht die Amtseinführung Donald Trumps besuchen, zitiert CNN aus einer Erklärung des Büros der Obamas. Gründe für ihre Entscheidung wurden nicht genannt. Ihr Ehemann Barack Obama wird dagegen an der Veranstaltung teilnehmen, geht aus der Erklärung hervor. Bereits vergangene Woche hatte Michelle Obama auf die Teilnahme an der staatlichen Trauerfeier für den ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter verzichtet und blieb stattdessen in Hawaii – die Obamas besitzen dort ein Anwesen. Ihr Ehemann, der frühere Präsident Barack Obama, war hingegen anwesend, saß bei der Zeremonie direkt neben Trump und unterhielt sich mit ihm.