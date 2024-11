Luise Bähr, 45, Schauspielerin, kann Herzen massieren. Bei den Dreharbeiten zur ZDF-Serie „Die Bergretter“ habe sie in zehn Jahren einiges medizinisches Wissen gesammelt. „Durch die Rolle als Notärztin ist mir das kleine Erste-Hilfe-ABC so geläufig, dass ich im Notfall auch wirklich helfen könnte“, sagte die 45-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Die Hemmschwelle einzugreifen gibt es durch die ständige Übung nicht mehr. Die Rolle hat mich definitiv mutiger gemacht.“ Die Schauspielerin appellierte: „Den Erste-Hilfe-Kurs sollte jeder immer wieder auffrischen, denn im Notfall ist man verpflichtet zu helfen.“

(Foto: Sebastian Reuter/Getty Images)

Dwayne „The Rock“ Johnson, 52, und Chris Evans, 43, Hollywoodstars, legen Wert auf Weihnachtstraditionen. Für Johnson zähle an Weihnachten vor allem die Familie, verriet der Action-Star bei der Weltpremiere der neuen Action-Komödie „Red One – Alarmstufe Weihnachten“ in Berlin. Sein Vater, Ex-Profi-Wrestler Rocky Johnson, sei oft unterwegs gewesen und konnte an Weihnachten nicht immer zu Hause sein. „Also ist es für mich das Wichtigste, die ganze Familie zusammenzuhaben.“ Sein Kollege Chris Evans berichtete, er und seine drei Geschwister hätten sich an Heiligabend auf eines ihrer Kinderzimmer und einen Weihnachtsfilm geeinigt. „Wir haben dann bei jemandem im Zimmer übernachtet und den alten Fernseher mit dem Videorekorder benutzt.“ Außerdem hätten sie Briefe an den Weihnachtsmann geschrieben, sagte der „Captain America“-Star.

(Foto: Christian Charisius/dpa)

Barbara Wussow, 63, Schauspielerin, stand als Mitte-Zwanzigjährige bei den Dreharbeiten zur ZDF-Serie „Die Schwarzwaldklinik“ unter Beobachtung. Ihr Vater Klausjürgen Wussow, der Professor Klaus Brinkmann spielte, habe „aufgepasst, dass ich nicht um die Häuser ziehe mit den anderen“, sagte sie der Badischen Zeitung. „Ich war ja ein sehr braves Mädchen“. Und wenn da kuriose Dinge passiert seien, dann ohne sie. Die jüngeren Mitglieder der Filmcrew hätten sich in einem Hotel am Titisee getroffen. „Da gab’s dann eher die große Sause, aber wie gesagt, ich war nicht dabei. Was ich im Nachhinein ein bisschen bedaure“, sagte Wussow, die von 1985 bis 1989 in der ZDF-Serie die Krankenschwester Elke spielte.

(Foto: Jonas Walzberg/dpa)

Rolf Zuckowski, 77, Kinderliedermacher, singt demnächst von einer Briefmarke. Wie die DHL Group in Berlin mitteilte, führt die Deutsche Post zu Weihnachten eine interaktive Briefmarke ein, die man mithilfe eines von Ravensburger entwickelten Audi-Lernspielzeugs zum Sprechen und Singen bringt. Neben Liedzeilen von Zuckowskis Ohrwurm „In der Weihnachtsbäckerei“ sollen kurze Dialoge der abgebildeten Personen, die Weihnachtsgeschichte oder Wissenswertes rund um den Advent zu hören sein. Die Briefmarke mit dem Titel „Weihnachten für Kinder – Weihnachtsbäckerei“ kostet 85 Cent und erscheint in einer Auflage von 40 Millionen.