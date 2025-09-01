Lily Collins , 36, Schauspielerin, kann ihren Schwiegervater nicht ganz von sich überzeugen. Die Serie „Emily in Paris“, in der sie die Hauptrolle spielt, gefällt Malcolm McDowell, 82, Schauspieler, nicht. Dem People- Magazin erzählte er : „Um ehrlich zu sein, ist das nicht mein Ding, und Lily weiß das auch.“ Abgesehen von Collins’ Rolle als amerikanische Marketing-Expertin, die sich in Paris mit der französischen Kultur anfreunden muss, sei er aber ein großer Fan seiner Schwiegertochter, sagte Malcolm McDowell. Er halte sie für eine der besten Schauspielerinnen. Lily Collins ist mit dem Regisseur Charlie McDowell verheiratet.

(Foto: Aldara Zarraoa/Getty Images)

Kim Novak, 92, Schauspielerin, hält ihr Liebesleben nicht für so skandalös, wie Filmemacher es tun. Die „Vertigo“-Darstellerin macht sich Sorgen, weil ihre Beziehung mit dem Unterhaltungskünstler Sammy Davis Jr. in den 1950er-Jahren verfilmt wird und „Scandalous!“ heißen soll. „Wir hatten so viel gemeinsam, darunter auch das Bedürfnis, für das akzeptiert zu werden, was wir sind und was wir tun, und nicht dafür, wie wir aussehen. Aber ich befürchte, dass sie alles auf sexuelle Gründe zurückführen werden“, sagte sie dem Guardian. Die Beziehung der beiden endete, als der Gründer der Filmstudios Columbia Pictures, Harry Cohn, Davis mutmaßlich Gewalt androhte, weil Novaks Beziehung zu einem schwarzen Mann schlecht fürs Geschäft sei.

Katja Burkard, 60, Moderatorin, und Hans Mahr, 76, Medienmanager, konnten nicht mehr länger warten. Nach 28 Jahren Beziehung hat sich das Paar am Samstag das Ja-Wort gegeben. Dabei waren nur die beiden gemeinsamen Töchter und Mahrs Söhne aus einer früheren Beziehung. Der Bild sagte die „Punkt 12“-Moderatorin: „Nach 28 Jahren wilder Ehe gehen wir jetzt weiter als amtlich anerkanntes Ehepaar durchs Leben.“

(Foto: Valery Hache/AFP)

Robin Wright, 59, Schauspielerin, hat genug von den Vereinigten Staaten. Vom hektischen Los Angeles ist die aus „Forrest Gump“ bekannte Schauspielerin an die englische Küste gezogen. Dort würden die Menschen richtig leben: „Sie sitzen nicht im Stau, panisch am Telefon und essen ein Sandwich“, erklärte Wright der Times ihre Sicht auf Amerika. In England höre sie am Morgen Vögel zwitschern, während sie in Los Angeles von den ewigen Renovierungsarbeiten ihrer Nachbarn geweckt worden sei.