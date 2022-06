Lilibet, 1, Queen-Urenkelin, sieht ihrem Vater Prinz Harry, 37, ziemlich ähnlich. So wie er hat sie ebenfalls rote Haare. Das ist jetzt zu sehen auf einem Foto, das der britische Fotograf Misan Harriman von ihr gemacht und auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht hat. Das Foto sei am vorigen Samstag an Lilibets erstem Geburtstag bei einem Garten-Picknick im engen Familien- und Freundeskreis entstanden, teilte das Sprecherteam der Royals am Montag laut der US-Zeitschrift People mit. Lächelnd sitzt Lilibet im hellblauen Kleid und mit weißer Schleife im Haar auf dem Rasen. "Es war so eine Ehre, den ersten Geburtstag von Lilibet mit meiner und ihrer Familie zu feiern", schrieb Harriman zu dem Foto. Wie der Sender Sky News berichtete, soll Queen-Enkelin Zara Tindall mit ihrer Familie unter den Gästen gewesen sein. Die Feier fand demnach im Frogmore Cottage in Windsor statt, wo Harry und Meghan während der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. wohnten. Zuvor hatte Lilibet ihre 96-jährige Uroma das erste Mal persönlich getroffen. Prinz Harry und Herzogin Meghan waren erstmals seit ihrem Rückzug aus dem Königshaus mit der gesamten Familie nach England gekommen.

Detailansicht öffnen (Foto: Anwar Hussein/imago images/PA Images)

Queen, 52, britische Rockband, will einen bislang unbekannten Song ihres 1991 verstorbenen Sängers Freddie Mercury veröffentlichen. Das Lied mit dem Titel "Face It Alone" werde im September herauskommen, kündigten Gitarrist Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor in einem BBC-Interview an. Sie hätten lange Zeit keine Hoffnung gehabt, das unvollständige Musikstück noch einmal retten zu können, sagte May. Schließlich sei es aber doch gelungen. May beschrieb das Lied als "bewegend und schön". Taylor sprach von einem "leidenschaftlichen" Song und "einem kleinen Schmuckstück von Freddie", das man beinahe vergessen habe. Die beiden verbliebenen Queen-Gründungsmitglieder waren am Samstag bei einem Konzert zum Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. am Buckingham-Palast mit ihrem neuen Sänger Adam Lambert live aufgetreten.

Detailansicht öffnen (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Lena Gercke, 34, Germany's-Next-Topmodel-Gewinnerin von 2006, hat in der Grundschule nicht aufgepasst. "1+1=4", schrieb sie auf Instagram. Ein Blick auf das dazugehörige Bild verrät die Botschaft dieser fehlerhaften Addition: Zu sehen ist Gercke mit Schwangerschaftsbauch. Die Influencerin und ihr Partner, der Werbefilm-Regisseur Dustin Schöne, 36, haben bereits eine gemeinsame Tochter, Zoe, die im Juli zwei Jahre alt wird.