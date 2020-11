Jürgen von der Lippe will nichts mehr "in die Runde geben", Charles und Camilla haben jetzt Holzelefanten, René Kollo lebt ohne Freunde und Harald Glööckler schätzt das Home-Office.

Jürgen von der Lippe, 72, Fernsehmoderator, hasst Brainstorming. "Dieser furchtbare Satz: 'Ich geb's mal in die Runde'. So was braucht keiner. Oder wie oft habe ich den Satz gehört: 'Das will unser Publikum nicht sehen'", sagte der Moderator dem Internetmagazin DWDL. Große Runden hätten den entscheidenden Nachteil, dass sich zuverlässig Leute finden, die jede gute Idee abblocken. Und es traue sich keiner mehr was.

Detailansicht öffnen Prinz Charles und seine Frau, Herzogin Camilla (Foto: Jens Kalaene/picture alliance/dpa)

Charles, 71, Prinz, und Camilla, 73, Herzogin, haben sich Elefanten zugelegt. Fünf lebensgroße Holzelefanten stehen seit Kurzem in den Gärten von Highgrove, dem Landsitz der beiden bei Tetbury in Gloucestershire. Wie die Daily Mail berichtet, stammen die Holzskulpturen von Künstlern aus Südindien. Charles und Camilla hätten die Elefanten in Erinnerung an Camillas Bruder Mark Shand aufstellen lassen, der vor sechs Jahren starb und ein Weltenbummler sowie Reiseschriftsteller gewesen war.

Detailansicht öffnen René Kollo (Foto: Jörg Carstensen/picture alliance/dpa)

René Kollo, 82, Operntenor, hat keine Freunde. "Das mit den Freunden ist ein bisschen komisch. Ich war ja nun 50 Jahre nur im Flugzeug", sagte der 82-Jährige dem Schlager-Radio B2. "Nur Tokio, San Francisco, London, Mailand, Berlin, München, Hamburg, dann wieder Tokio. Nur unterwegs. Und wenn sie nur unterwegs sind, können sie keine Freunde machen." Auf die Frage, mit wem er sich denn austausche, wenn es ihm schlecht gehe, sagte Kollo: "Mit mir. Mit mir selber."

Detailansicht öffnen Harald Glööckler (Foto: Jens Kalaene/picture alliance/dpa)

Harald Glööckler, 55, Modeschöpfer, schätzt das Home-Office. Und zwar für seinen Einfluss auf die Bekleidungsgewohnheiten der Deutschen. "Ich glaube, dass viele auf der Suche nach passender Kleidung fürs Home-Office festgestellt haben, dass sie zwar viel Kleidung für draußen haben, aber wenig wirklich Edles und trotzdem Bequemes für zu Hause", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Man möchte doch zu jeder Tages- und Nachtzeit gepflegt gekleidet sein." Er sei aber skeptisch, ob der fremde Blick ins Zimmer das endgültige Aus für den weitverbreiteten "Schlabberlook" bedeute.