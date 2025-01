Leonor , 19, Prinzessin von Spanien, sticht in See. Wie die katalanische Tageszeitung La Vanguardia berichtet, wird die Tochter von König Felipe VI., 56, und Königin Letizia, 52, im Rahmen ihrer Militärausbildung zu einer rund sechsmonatigen Schiffsreise nach Amerika aufbrechen. Mit dem Schulschiff Juan Sebastián de Elcano werde sie zwei Ozeane durchqueren und zehn Häfen in acht Ländern Amerikas besuchen. Leonors Vater, der in seiner Jugend die dreijährige Ausbildung ebenfalls absolviert hatte, versicherte ihr, das Schiffstraining werde „zu den besten Erinnerungen an deine militärische Ausbildung gehören“. Die royale Abstammung der Prinzessin soll dabei keine Rolle spielen: In einer Kaserne teilte sie sich bereits eine Stube mit zwölf weiteren Offiziersanwärterinnen.

(Foto: Alex Brandon/AP)

Elon Musk, 53, verkappter US-Präsident und Marsianer, versorgt Deutschlands Ufo-Gläubige mit Gesprächsstoff. Der deutschen Ufo-Meldestelle Cenap zufolge sind noch nie so viele unbekannte Flugobjekte über Deutschland, Österreich und der Schweiz gesichtet worden wie im vergangenen Jahr. Während Himmelsbeobachter darüber spekulieren, ob eine außerirdische Invasion bevorsteht, haben Forscher der Einrichtung in Südhessen die wahre Ursache erkannt: Die meisten Beobachtungen seien auf Starlink-Satelliten des Tech-Milliardärs zurückzuführen. Wie der Leiter des Netzwerks versicherte, seien auch 2024 wieder keine Raumschiffe von Außerirdischen dabei gewesen.

(Foto: Jan Woitas/dpa)

Angus Young, 69, noch lebende Hälfte von AC/DC, hat kein Elternhaus mehr. Offenbar wurde das Familienhaus in Sydneys Vorort Burwood, in dem die Brüder Malcolm und Angus als Teenager gelebt und 1973 die Hardrock-Band gründet hatten, versehentlich abgerissen. Wie australische Medien berichten, hatte das verantwortliche Bauunternehmen nicht gewusst, welche kulturelle Bedeutung das Haus in der Burleigh Street 4 habe, das Fans als Pilgerstätte gedient hatte. Der vorherige Eigentümer habe diesen Teil der Geschichte des Anwesens nicht mitgeteilt, erklärte der Geschäftsführer dem australischen Sender Nine News. Er entschuldigte sich auch bei den Fans der Band: „Wir erkennen jetzt, welch großen Anklang dieser Ort bei der AC/DC-Community und den Fans weltweit findet.“ Sein Team wolle nun aus Materialien vom Standort einen „besonderen Ort“ schaffen, an dem Fans zusammenkommen können, um das Erbe der Band zu feiern – etwa ein Café oder eine Bar.

(Foto: Sebastien Nogier/dpa)

Mel Gibson, 69, Oscarpreisträger, flüchtet sich in Galgenhumor. Den Verlust seiner Villa in Malibu, die den verheerenden Großbränden im Raum Los Angeles zum Opfer fiel, kommentierte er mit den Worten: „Wenigstens habe ich keine dieser lästigen Klempnerprobleme mehr.“ Gegenüber dem US-Sender News Nation sagte der Schauspieler, der gerade für Podcast-Aufnahmen in Austin war, als das Feuer sein Haus erreichte: „Es ist der perfekte Sturm, der perfekte Feuersturm. Mein Zuhause sah aus wie Dresden.“ Immerhin, die Hühner des Hollywood-Stars überlebten: „Sie waren keine Brathähnchen“, sagte Gibson. Er habe 14 bis 15 Jahre dort gelebt. „Die gute Nachricht ist, dass es den Menschen in meiner Familie und denen, die ich liebe, gut geht.“