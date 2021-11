Detailansicht öffnen (Foto: Richard Shotwell/dpa)

Lauren Sanchez, 51, US-Nachrichtensprecherin, liebäugelt mit Leonardo DiCaprio. Ein sechssekündiger Videoclip, der derzeit im Internet für Furore sorgt, zeigt die Lebensgefährtin von Amazon-Gründer Jeff Bezos, 57, wie sie bei einer Gala DiCaprio, 46, bewundernd bis anhimmelnd anzuschauen scheint. Bezos steht - obgleich händchenhaltend - wie ein Statist daneben. Zu hören ist die Unterhaltung wegen der Hintergrundgeräusche nicht.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Aufgenommen wurde das Video bereits am Wochenende bei einer von dem US-Schauspieler moderierten Veranstaltung des Kunstmuseums Los Angeles County Museum of Art. Sanchez ist seit 2019 mit Bezos zusammen, nachdem dieser sich von seiner Frau MacKenzie Scott getrennt hatte. Bezos twitterte als Reaktion auf den Clip: "Leo, komm mal her, ich will dir etwas zeigen..." Darunter postete er ein Foto, auf dem er selbst mit nacktem Oberkörper hinter einem Schild mit der Aufschrift: "Gefahr. Steile Klippe. Tödlicher Sturz", steht. Sanchez schrieb auf Instagram: "Ein wunderschöner Abend gestern."

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Max Giesinger, 33, Sänger, liebäugelt mit einem Umzug aufs Land. "Ich bin langsam etwas genervt von der Großstadt oder zumindest von der Ecke, in der ich wohne. Da sind immer unglaublich viele Menschen unterwegs", sagte Giesinger, der im Hamburger Schanzenviertel wohnt, der Deutschen Presse-Agentur. "Ich muss bald mal in eine ruhigere Gegend ziehen, vielleicht sogar aufs Land." Der Musiker wuchs in einem kleinen Ort bei Karlsruhe auf.

Detailansicht öffnen (Foto: Steve Marcus/dpa)

Britney Spears, 39, US-Sängerin, vertraut auf Gott. Kurz vor der nächsten Anhörung um das geplante Ende ihrer Vormundschaft hat sich Spears erneut an ihre Fans gewandt. "Diese Woche wird sehr interessant für mich. Es gibt nichts, für das ich in meinem Leben mehr gebetet habe", schrieb sie bei Instagram. Laut einem Bericht des Promi-Portals People soll die nächste Anhörung diesen Freitag stattfinden. Dann könnte das Gericht über die mögliche Aufhebung aller Auflagen entscheiden. Eine Richterin hatte Britney Spears' Vater Jamie Spears, 69, Ende September in Los Angeles als Vormund seiner berühmten Tochter abgesetzt, doch an seine Stelle trat ein Übergangsvormund. Nachdem die Sängerin wegen beruflicher und privater Probleme psychisch zusammengebrochen war, hatte ein Gericht 2008 entschieden, ihrem Vater die Vormundschaft zu übertragen.

Detailansicht öffnen (Foto: Georg Wendt/dpa)

Michael Patrick Kelly, 43, irisch-US-amerikanischer Sänger, vertraut bei seiner Musik auf das Urteil von Frauen. "Wenn ich wissen möchte, ob ein Song das Zeug zum Hit hat, dann spiele ich ihn einer ganzen Reihe von Frauen vor. Sie haben oft ein besseres Gefühl als ich", sagte Kelly der Deutschen Presse-Agentur. Das habe bereits mehrfach gut funktioniert. "Sie waren sich beispielsweise zu 90 Prozent einig, dass ,Beautiful Madness' vielen Menschen guttun würde." Er und sein Team hätten dagegen einen anderen Song als Single-Auskopplung favorisiert. Seine Lehre daraus: "Da denkt man, man weiß, wie der Hase läuft. Doch in Wirklichkeit hat man wenig Ahnung, wie Erfolg funktioniert."