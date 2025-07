Lennart Borchert , 25, Schauspieler bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, wird zum ersten Mal Vater. Für ihn und seine gleichaltrige Partnerin Louisa ist die Schwangerschaft keine Selbstverständlichkeit, denn, wie RTL mitteilte, habe Borchert vor fünf Jahren nach der Diagnose Hodenkrebs einen Hoden verloren und vorsorglich Spermien einfrieren lassen. „Nach allem, was war, ein echtes Wunder. Wir freuen uns auf dich kleiner Mann“, schreibt Borchert auf Instagram . Er appelliert an andere: „Bitte: Geht zur Vorsorge. Früherkennung kann Leben und Träume retten.“

(Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Lena Dunham, 39, Schauspielerin, isst keine Tiere und trinkt keinen Alkohol mehr. Im Podcast „Not Skinny But Not Fat“ erzählte sie, dass sie seit etwa acht Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken habe. „Nüchtern zu sein bedeutet für mich dasselbe wie Vegetarierin zu sein: Es ist das Richtige für mich“, sagte sie. Wenn andere in ihrer Gegenwart Fleisch essen oder sich betrinken würde, sei das völlig in Ordnung. Aber für sie, für die Klarheit, die sie brauche, um ihr Leben zu leben, für ihre Gesundheit und für ihre ganz persönliche Art, durch diese Welt zu gehen, sei es das Richtige, darauf zu verzichten.

(Foto: Arthur Mola/Invision/AP/dpa)

Catherine Hardwicke, 69, Regisseurin, wurde mit einem Mini-Kuchen statt eines Autos abgespeist. Wie sie dem britischen Guardian erzählte, fiel das Dankeschön für den Erfolg des ersten Twilight-Films ziemlich bescheiden aus. Sie erinnere sich gut an eine Party im Büro der Produktionsfirma: „Ich kam in einen Raum voller Geschenke, und alle gratulierten dem Studio“, sagte sie. Ihr habe man eine Schachtel gegeben: „Ich machte sie auf – und darin war ein Mini-Cupcake.“ Männliche Kollegen hätten für ihren Erfolg ein Auto, Deals für drei weitere Filme oder einen Freifahrtschein für weitere Projekte erhalten, meinte Hardwicke – sie habe nichts davon bekommen. „Twilight – Biss zum Morgengrauen“ mit Kristen Stewart und Robert Pattinson wurde im Jahr 2008 zum Kinohit, ihm folgten viele weitere Filme und Serien des Vampir-Genres, wie die beliebte Serie „Vampire Diaries“ (2009 bis 2017). Hardwicke drehte nur den ersten Film, danach war für sie Schluss.

(Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa)

Fergie, 50, US-Sängerin, hat einen 20 Jahre alten Fehler korrigiert. Weil das ursprüngliche Musikvideo zu ihrem alten Hit „London Bridge“ gar nicht auf der London, sondern auf der Tower Bridge gedreht wurde, hat sie es jetzt neu aufgenommen. „Dieses Mal haben wir es aber richtig gemacht“, sagte Fergie aus Anlass der Veröffentlichung des neuen Videoclips. „Wir haben auf der echten (wenn auch etwas chaotischeren) London Bridge gedreht.“ Gelegentlich wird die Tower Bridge auch von Touristen fälschlich als London Bridge bezeichnet. Das alte Musikvideo trug zum Missverständnis bei. Fergie wurde wegen der Verwechslung in der Vergangenheit häufig verspottet. Im neuen Video nimmt es die ehemalige Frontfrau der Black Eyed Peas mit Humor.