(Foto: Daniel Cole/REUTERS)

Asap Rocky, 36, Rapper, wurde freigesprochen. Als das Gericht in Los Angeles am Dienstag (Ortszeit) das Urteil in einem Strafprozess wegen Körperverletzung verkündete, stürmte der Sänger in die Zuschauerreihen, um Angehörige zu umarmen, darunter seine Partnerin, die Sängerin Rihanna, 36. In dem mehrwöchigen Verfahren wegen eines mutmaßlichen Angriffs mit einer Schusswaffe war Rihanna an mehreren Prozesstagen zugegen gewesen. Die Vorwürfe bezogen sich auf einen Vorfall in Hollywood im November 2021. Dem Rapper mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers wurde zur Last gelegt, in einem Streit mit einem ehemaligen Freund und Kollegen, dem Rapper Asap Relli, eine Waffe gezogen und auf diesen geschossen zu haben. Das Opfer sei dabei an der Hand leicht verletzt worden. Nach Angaben der Verteidiger hatte der Rapper aber nur eine Requisitenwaffe bei sich, die keine echten Kugeln abgeben konnte. Bei einer Verurteilung hätte ihm eine lange Haftstrafe gedroht.

(Foto: MICHAEL TRAN/AFP)

Kristen Bell, 44, Schauspielerin, mag es, wenn ihr Mann andere Frauen küsst. Zumindest, wenn er das für Filmszenen tut, denn sie haben ein grundlegendes Vertrauen in ihre Ehe, sagte Bell der US-Sendung „E! News“. Die Schauspielerin ist seit elf Jahren mit dem Schauspielerin Dax Shepard, 50, verheiratet, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. „Selbst wenn Dax bei der Arbeit die schönste Frau der Welt trifft, weiß ich, dass er unserer Familie verpflichtet ist“, sagte Bell. „Ich weiß, dass er danach strebt, ein guter Ehemann und Vater zu sein.“ Als er in der Serie „Parenthood“ mit der Kollegin Minka Kelly herummachen durfte, habe sie zu ihm gesagt: „Ja, gönn dir“. Umgekehrt gelte dasselbe, etwa als sie romantische Szenen mit Serienkollege Adam Brody für „Nobody Wants This“ drehte. „Dax weiß, dass es keine wirkliche Bedrohung gibt“, sagte sie, „denn zwischen Adam und mir stimmt die Chemie nicht. Wir zanken uns ständig. Wir sind wie alte Großeltern. Es ist überhaupt nicht heiß und knisternd am Set.“

(Foto: Hendrik Schmidt)

Wincent Weiss, 32, Sänger, fährt lieber Auto als Tourbus. Während seine Band nach Konzerten im Bus feiere, setze er sich lieber nachts allein ins Auto und fahre in die nächste Stadt. „Nach den Shows habe ich so viel Adrenalin im Körper, da hilft mir das“, sagte er dem Kölner Express. „In der ersten Stunde höre ich keine Musik, keine Podcasts, da genieße ich nur das Fahren. Ich liebe es im Auto zu sitzen, fahre rund 100 000 Kilometer im Jahr.“

(Foto: Henning Kaiser/dpa)

Wladimir Kaminer, 57, Bestseller-Autor, verkauft seine Wohnung über Facebook. Die Berliner Drei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit 110 Quadratmetern soll 799 990 Euro kosten und kann mit bunten Details aus der Vergangenheit Interessenten anlocken. „Als wir sie gekauft haben, war sie eine Tanzschule mit einer Bühne im Wohnzimmer und einem Atomschutzbunker unter der Küche (praktisch)“, schreibt Kaminer. Zu dem Angebot stellte der Autor („Russendisko“) Fotos der Wohnung und des Kellers, der aus der Küche über eine Luke zu erreichen ist. 2007 hätten sie die Wohnung in Prenzlauer Berg gekauft, sagte er der dpa. Zwischenzeitlich habe sein Sohn mit einer Wohngemeinschaft darin gelebt. Bei Facebook kommentierten schnell eine ganze Reihe von Followern das Angebot. Kaminer wohnt nun schon länger mit seiner Familie in einer anderen, größeren Wohnung. Zudem baute er selbst ein Wochenendhaus in Brandenburg an einem See, wie er in einem Interview der Welt sagte.