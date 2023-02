Der Brite gibt am 7. März ein Konzert in Auckland.

­Harry Styles, 29, Sänger, muss an der neuseeländischen Volkszählung teilnehmen. Das Land zählt alle fünf Jahre, wie viele Menschen sich dort aufhalten - und nimmt es dabei sehr genau. An dem Tag wird auch der Brite ein Konzert in Auckland geben, das neuseeländische Magazin Coup De Main fragte die für die Volkszählung zuständige Behörde Census NZ deshalb auf Twitter: "Muss Harry Styles die Volkszählung am 7. März auch mit dem Rest Neuseelands mitmachen?" Ein Sprecher der Behörde bedankte sich "für diese wichtige Anfrage": "Jeder, der sich in der Nacht der Volkszählung (Dienstag, 7. März) in Aotearoa, Neuseeland, aufhält, muss bei der Volkszählung gezählt werden." Dazu gehörten auch Touristen, Besucher "und ehemalige Mitglieder von One Direction".

Winfried Kretschmann, 74, Politiker, verzichtet nicht. Auf die Frage, was er in diesem Jahr fasten werde, antwortete der baden-württembergische Ministerpräsident (Grüne) und Katholik in Stuttgart vor der Landespressekonferenz mit einem Zitat seines Vaters: "Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert." Aus seiner Sicht sei es besser, man nehme sich nicht so viel vor, "sondern macht einfach etwas".

Madonna, 64, Sängerin, nimmt Abschied. Nach dem Tod ihres Bruders schrieb sie auf Instagram: "Danke, dass du mich umgehauen hast als junges Mädchen. Und dass du mich mit Charlie Parker, Miles Davis, dem Buddhismus und dem Daoismus vertraut gemacht hast." Dazu postete Madonna, mit bürgerlichem Namen Madonna Louise Ciccone, ein älteres Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie selbst in einer Gruppe mit ihrem Bruder Anthony zu sehen ist. Anthony Ciccone war im Alter von 66 Jahren gestorben.

Detailansicht öffnen Courteney Cox (von links), Lisa Kudrow und Jennifer Aniston. (Foto: Damian Dovarganes/AP)

Courteney Cox, 58, Schauspielerin, trifft alte Friends. Zur Enthüllung ihrer Sternenplakette auf Hollywoods Walk of Fame kamen auch ihre ehemaligen Kolleginnen aus der Serie "Friends", Jennifer Aniston, 54, und Lisa Kudrow, 59. Bei strömendem Regen wurde Cox auf der Touristenmeile in Los Angeles mit der 2750. Plakette gefeiert. Vor fast 30 Jahren hätten sich die "Friends"-Kolleginnen kennengelernt, sagte Aniston kopfschüttelnd. Sie sei damals als Neuling total nervös gewesen, die bereits erfolgreiche Cox zu treffen. Aber Cox sei immer hilfsbereit, lustig und die beste Freundin gewesen. Die Rolle der Köchin Monica Geller in der Kultserie brachte Cox Hollywood-Ruhm und viele Fans ein.

­Arnold Schwarzenegger, 75, Schauspieler, begibt sich auf neues Terrain. Von Ende Mai an ist er in seiner ersten Serienhauptrolle zu sehen. "I'm back, Baby", sagt der Actionstar im Videoteaser zur Spionage-Serie "Fubar". Schwarzenegger und Monica Barbaro, 32, spielen darin Vater und Tochter, die zufällig herausfinden, dass sie beide heimlich als CIA-Agenten tätig sind.

