Máxima , 54, niederländische Königin, hat sich für die Öffentlichkeit getarnt. In Camouflage-Uniform und mit grüner Farbe im Gesicht nahm die Monarchin an zwei Übungseinheiten der Militärpolizei teil, wie das Königshaus mitteilte . Sie habe unter anderem dabei geholfen, „Verletzte“ zu versorgen, während um sie herum vorgetäuschte Schüsse knallten, berichteten Teilnehmer des Trainings im Radio. Die Königsfamilie ist mit militärischen Dingen vertraut: Erst Ende September hatte Kronprinzessin Amalia, 21, eine militärische Ausbildung angetreten. Sie begann als Matrose dritter Klasse bei der Marine und Gefreite dritter Klasse bei Armee und Luftwaffe.

(Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP)

Michelle Obama, 61, ehemalige First Lady der USA, hat ihren Mann bei Staatsempfängen mit ihrer Kleiderwahl überrascht. „Es gab ein unausgesprochenes Ritual“, sagte sie in einem Interview mit dem People-Magazin. „Er wusste nicht, was ich trug, bis ich fertig angezogen herauskam.“ Sie habe sich bei diesen Events jedes Mal „wie bei unserer Hochzeit“ gefühlt. „Das ist Romantik, diese kleinen Momente in dieser verrückten Welt, in denen wir uns ansehen und sagen konnten: Du bist süß.“ Als sie und Barack Obama sich in den 1980er-Jahren in einer Anwaltskanzlei in Chicago kennengelernt hätten, habe sie einen Power-Anzug mit sehr, sehr breiten Schultern, eine Bluse und Strumpfhosen getragen, die sie besonders gehasst habe. „Jetzt, wo ich darüber nachdenke, weiß ich nicht, was er daran gefunden hat. Ich finde, das klingt nicht besonders sexy.“

(Foto: Gareth Cattermole/Getty Images)

Liam Hemsworh, 35, Schauspieler, hat sich eher beiläufig verlobt. „Ich hatte keinen großen Plan“, sagte der Australier in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon. Er habe halt einen Ring gekauft und dann „irgendwie einfach auf den richtigen Moment gewartet“. Hemsworth hatte Mitte September ein gemeinsames Foto auf Instagram geteilt, auf dem seine Freundin, das Model Gabriella Brooks, 29, einen funkelnden Ring am Finger trägt. Für den Schauspieler wird es die zweite Ehe sein, er war von 2018 bis 2020 mit Sängerin Miley Cyrus verheiratet.

(Foto: Monica Schipper/Getty Images via AFP)

Jamie Lee Curtis, 66, Schauspielerin, ist aus dem Nichts gekommen. Aus einem Porträt der US-Amerikanerin im Magazin Variety geht hervor, dass in ihrer Jugend wenig auf ihre spätere Karriere hindeutete. Sie sei eine mittelmäßige Schülerin gewesen, im Bereich Drei minus oder Vier plus, und habe sich selbst immer für jemanden ohne konkrete Fähigkeiten gehalten. „Ich hatte keine Intelligenz. Ich war keine Sportlerin, ich habe nicht in Theaterstücken mitgespielt. Und ich bin nur durch Zufall Schauspielerin geworden.“ Dass aus ihr etwas geworden sei, habe sie vor allem der Förderung durch starke Frauen zu verdanken, zum Beispiel durch ihre Mutter Janet Leigh, ebenfalls eine erfolgreiche Schauspielerin, oder durch die Talent-Agentin Monique James. Über diese sagt Curtis: „Women get shit done.“

(Foto: Dinosaur Valley State Park/Instagram)

Chunkosaurus Rex, Alter unbekannt, Nagetier, darf sich nun offiziell als fettestes Eichhörnchen von Texas bezeichnen. Der Fellklops aus dem Dinosaur Valley State Park hat laut Medienberichten die erste Ausgabe der „Fat Squirrel Week“ gewonnen. Den Wettbewerb hatte die regionale Behörde für Parks und Wildtiere ausgelobt, inspiriert von der „Fat Bear Week“ in Alaska. Im Internet standen 16 Eichhörnchen aus den 16 texanischen State Parks zur Wahl, Chunkosaurus Rex setzte sich gegen Konkurrenten wie Chunk Norris, The Texas Tank, Twiggy Swift oder Nutella durch. Sein Heimatpark schrieb auf Instagram: „Dinosaur Valley ist stolz darauf, die Heimat dieses Giganten zu sein!“ Die Konkurrenz solle schon mal an ihrer Winterfigur arbeiten: „Ran an die Snacks!“