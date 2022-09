Charles III., 73, britischer König, hat einen neuen Koffer. Er ließ sich erstmals beim Lesen von Regierungsdokumenten aus der berühmten Red Box ablichten. Auf dem Foto, das das Königshaus am Wochenende veröffentlicht hat, sitzt Charles an einem reich verzierten Schreibtisch im Buckingham-Palast, das rote Köfferchen mit den Regierungsdokumenten steht auf einem gepolsterten Hocker. Heraus schauen Papiere mit Stempeln und handschriftlichen Vermerken. Im Hintergrund ist ein Schwarz-Weiß-Foto von Charles' Eltern Queen Elizabeth und Prinz Philip zu sehen. Der britische Monarch wird täglich mit Informationen über wichtige Geschehnisse und Tätigkeiten der Regierung informiert. Auch Gesetze, die unterschrieben werden müssen, damit sie in Kraft treten können, werden in den abschließbaren roten Kisten vom Luxushersteller Barrow Hepburn & Gale transportiert.

Alec und Hilaria Baldwin, 64 und 38, Schauspieler und Yogalehrerin, könnten aus ihrer Kinderschar eine Handballmannschaft bilden. Auf Instagram verkündeten beide Partner die Geburt ihres siebten gemeinsamen Kindes, einer Tochter namens Ilaria Catalina Irena, die am Donnerstag zur Welt gekommen sei. Sie seien so erfreut, ihren "winzigen Traum" vorzustellen. Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat bereits sechs gemeinsame Kinder im Alter von einem Jahr bis acht Jahren. Aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger hat Baldwin zudem die 26 Jahre alte Tochter Ireland.

Ursula Karven, 58, Schauspielerin, hat vor vier Jahren einen kulinarischen Wendepunkt erlebt. "Als ich ein Bio-Hühnchen abwusch, bemerkte ich etwas Blut am Flügelchen", sagte sie der Bild am Sonntag, "und plötzlich sah ich zum ersten Mal das eigentliche Tier vor mir. Ich sah den Flügel, wie er eigentlich ist. Und dann habe ich gedacht: Okay, jetzt ist die Zeit gekommen - ich esse kein Fleisch mehr." Das habe sie dann auch getan, von einem Tag auf den anderen. Auch Milch oder Joghurts gebe es bei ihr zu Hause nicht mehr. Ihr Traum für die Welternährung: "Wenn viele von uns zwei Fleischgerichte in der Woche weglassen würden, wäre der ganzen Welt schon etwas geholfen."

Michelle Hunziker, 45, Fernsehmoderatorin, wird Oma. Ihre Tochter Aurora Ramazotti, 25, bestätigte in einem Instagram-Video die schon seit Jahren kursierenden Schwangerschaftsgerüchte. Zu sehen ist, wie ihr Freund Goffredo Cerza ihr einen Cheeseburger ans Bett bringt. Als sie sich beschwert, dass der Burger zu schlecht belegt sei, fragt er: "Liebling, du bist aber nicht schwanger, oder?" Natürlich sei sie das, ruft Aurora: "Schau doch, was für riesige Brüste ich habe!" Hunziker reagierte in einer Instagram-Story: "Sie ist mein Baby. Wie kann mein Baby ein Baby bekommen?" Das Leben sei wunderbar.

Helene Fischer, 38, Schlagersängerin, träumt vom ganz großen Auftritt. "Das kleine Mädchen in mir träumt immer noch davon, eine Show wie unsere in Las Vegas zu präsentieren, denn sie wäre auch dort durchaus sehenswert", sagte sie der Bild am Sonntag. Es sei ein wunderschöner Traum, aber nichts, was sie in naher Zukunft verfolgen möchte. "Vielleicht sollte es auch einfach nur ein Traum bleiben."