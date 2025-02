Kim Basinger, 71, Schauspielerin, pflegt einen guten Kontakt zu ihrem Ex. „Alec und ich haben eine großartige Beziehung“, sagte sie dem Magazin Variety und meinte damit Alec Baldwin, 66, mit dem sie nach der Trennung 2002 über Jahre einen Scheidungsstreit führte. Sie sehe ihren früheren Ehemann nicht sehr oft und verbringe auch nicht „Weihnachten und die Feiertage“ mit ihm. „Aber wir reden miteinander. Er nimmt den Hörer ab und ruft mich an, und wir haben in vielerlei Hinsicht eine sehr herzliche und, wie ich finde, liebevolle Beziehung, einfach weil wir eine gemeinsame Tochter haben.“ Basinger und Baldwin hatten 1993 geheiratet, 1995 kam ihre gemeinsame Tochter Ireland zur Welt.