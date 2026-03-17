Kevin Hart , 46, Schauspieler und Comedian, erkennt sich selbst nicht wieder. Der US-Amerikaner teilte auf Instagram ein Video von einer Wachsfigur , die ausweislich der Beschilderung ihn selbst darstellen soll, ihm aber nur entfernt ähnlich sieht. „What the fuck … Was habe ich diesen Leuten getan? Das ist ein Angriff auf mich … Wer zum Teufel ist das???“, schrieb er unter den Clip.

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Sein Ebenbild treibe ihm die Tränen in die Augen, er fordere eine Neuanfertigung, „verdammt noch mal!!!“ (Anzahl der Satzzeichen wurde aufgrund der Lesbarkeit bei der Übersetzung deutlich reduziert, Anm. d. Red.). Doch nicht jeder teilt seine Empörung über die Wachsfigur. Schauspielkollege Dwayne Johnson, 53, kommentierte: „Sie ist perfekt. Ändert kein Detail daran!“

Fabian Sommer/dpa

Rebecca Ferguson, 42, Schauspielerin, sagt bei Sexszenen gerne selbst, wenn es ihr zu weit geht. Es sei grundsätzlich wunderbar, dass es Intimkoordinatorinnen am Set gebe, sagte die Schwedin der britischen Programmzeitschrift Radio Times, „aber für mich ist das sehr abschreckend und ich fühle mich dabei unwohl“. Sie habe sehr klare Grenzen und könne diese auch klar formulieren. Vor dem Dreh ihres aktuellen Films „Peaky Blinders – The Immortal Man“ habe sie Co-Star Cillian Murphy, 49, angerufen und ihm gesagt, sie habe zur Vorbereitung all seine Sexszenen studiert. Er habe gesagt: „Das ist echt seltsam und peinlich.“ Aus ihrer Sicht sei das aber notwendig gewesen, weil in dem Film eine intime Szene im Drehbuch gestanden habe, die mehr sei als nur „wir ziehen uns aus, kommen zur Sache, zack, zack“. Da liege Magie drin.

Jakub Porzycki/Reuters

Lewis Hamilton, 41, Formel-1-Fahrer, bringt mit einem einzigen Emoji Beziehungsauguren in Wallung. Der Brite setzte auf Instagram ein Herzaugen-Smiley unter eine Fotoserie, die Kim Kardashian, 45, Realitydarstellerin, von einer Oscar-Party postete – sie trug ein hautenges Glitzerkleid. Mehrere Hollywood-Publikationen werteten das als Liebesbeweis. Seit der Rennfahrer und die Unternehmerin Anfang Februar von Paparazzi in Paris fotografiert und kurz darauf gemeinsam beim Super Bowl gesichtet worden waren, halten sich hartnäckige Gerüchte über eine Liaison der beiden.

Jacob King/WPA Pool/Getty Images

Charles III., 77, König von England, ist und hat gut aufgelegt. Bei einem Besuch in einem Kulturinstitut in Manchester durfte sich der Monarch als DJ versuchen, und zwar als „DJ KC 3“, wie das Königshaus scherzhaft auf Instagram schrieb. Der Palast lud auch ein Video hoch, das den König gut gelaunt hinter einem Mischpult zeigt. Christian St. Louis, 22, ein echter DJ, erklärte seinem royalen Gast all die Knöpfe und Schieberegler. „Ich habe ihm gezeigt, wie man den Fade einsetzt, einen Titel stoppt und den zweiten einblendet“, sagte Louis dem People-Magazin. Charles habe dabei „Großvater-Vibes“ ausgestrahlt: „Wenn man an seine Oma und seinen Opa denkt – das ist jemand, in dem man Weisheit sieht.“ Eine solche Energie habe er auch bei DJ KC 3 verspürt.

Rolf Vennenbernd/dpa

Olaf Scholz, 67, Ex-Kanzler, hat sich für seine Autobiografie ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. „Ich hab’ mir ganz fest vorgenommen, dass das Buch auf keiner Seite langweilig ist“, sagte der SPD-Politiker laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur beim Literaturfestival Lit.Cologne in Köln. Er wolle kein Buch schreiben, das nur verschenkt werde. Zum Inhalt sagte Scholz, dass es „Erinnerungen sein sollen, die sich mit der Politik beschäftigen“.