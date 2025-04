Katy Perry, 40, Popstar, möchte unbedingt im Weltraum singen. Das kündigte sie vor ihren Trip ins All in einem Instagram-Video an. Perry plant, sich an diesem Montag gegen 15.30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit mit einer Rakete des Amazon-Gründers Jeff Bezos für zehn Minuten in den Orbit schießen zu lassen, es soll bis in hundert Kilometer Höhe hinaufgehen. Mit ihr an Bord der New-Shepard-Rakete werden auch Bezos’ Partnerin Lauren Sánchez, 55, US-Moderatorin Gayle King, die Wissenschaftlerinnen Aisha Bowe und Amanda Nguyen sowie die Produzentin Kerianne Flynn sein. Die Anzüge der sechsköpfigen Frauen-Crew wurden von Bezos’ Verlobter in Kooperation mit einem Modelabel entworfen. Der Start ist in der texanischen Wüste bei Van Horn geplant, welches Lied Perry in der Schwerelosigkeit singen wird, war zuletzt noch nicht bekannt. Bezos’ Firma „Blue Origin“ hat bislang zehn solcher Kurztrips für insgesamt 52 Weltraumtouristen ausgeführt.