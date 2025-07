Katy Perry , 40, und Orlando Bloom , 48, Promi-Paar der höchsten Kategorie, trennen sich, ohne sich richtig zu trennen. In einer Mitteilung von PR-Agenten, aus der unter anderem das Promi-Magazin People zitiert , heißt es: „Orlando und Katy haben ihre Beziehung in den vergangenen Monaten neu ausgerichtet, um sich auf das gemeinsame Co-Parenting zu konzentrieren. Sie werden weiterhin gemeinsam als Familie gesehen werden.“ Ihre Priorität sei und bleibe es, ihre vier Jahre alte Tochter Daisy Dove „mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt aufzuziehen“. Die Beziehung der US-Sängerin und des britischen Schauspielers hatte 2016 auf der Golden-Globe-Afterparty ihren Anfang genommen, als er ihr beim Essen angeblich einen Burger stibitzen wollte. 2017 war das Paar kurz getrennt, am Valentinstag 2019 machte er ihr einen Heiratsantrag. Die geplante Hochzeit musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden und wurde niemals nachgeholt.

(Foto: Evan Agostini/Invision/dpa)

Amal Clooney, 47, und George Clooney, 64, Promi-Paar der höchsten Kategorie, führen ein strenges Handy-Regiment. Bei Feiern kassieren sie die Smartphones ihrer Gäste, wie Amal Clooney der Zeitschrift Glamour erzählte: „Ich habe jetzt einen Telefonkorb, in den ich die Handys von allen lege.“ Zweck des Handyverbots sei es, ein Gefühl zu schaffen, „dass man sich sicher und offen austauschen kann“. Außerdem versuche das Paar, die eigenen Kinder medial zu beschützen. „Wir veröffentlichen unsere Kinder nicht, wir haben noch nie ein Foto von ihnen veröffentlicht oder etwas Ähnliches.“ Die britisch-libanesische Menschenrechtsanwältin und der US-Schauspieler sind seit 2014 verheiratet. 2017 wurden sie Eltern von Zwillingen, einem Jungen und einem Mädchen.

(Foto: Christophe Gateau/dpa)

Matthias Schweighöfer, 44, und Ruby O. Fee, 29, Promi-Paar nicht ganz der höchsten Kategorie, haben sich einen Klopapier-Vorrat angelegt. „Wir sind Prepper“, sagte Schweighöfer der Neuen Osnabrücker Zeitung in einem gemeinsamen Interview. Es sei alles da: Gas, Benzin, und vor allem horteten sie Klopapier. „Die nächsten 25 Jahre könnten wir gut überleben.“ Vor allem seine Partnerin habe einen „eingebauten Survival-Mode“, sagte der Schauspieler. Sie habe schon eine Zeit im Dschungel, in der Wüste und auf einsamen Inseln überstanden. Fee, die ebenfalls Schauspielerin ist, präzisierte, dass sie zusammen mit ihrer Mutter in einer Selbstversorgergruppe zweimal für je ein halbes Jahr auf einem verlassenen Eiland gelebt habe.

(Foto: Nathan Denette/AP)

Travis Kelce, 35, American-Football-Spieler und als Freund von Taylor Swift, 35, Teil eines Promi-Paares der höchsten Kategorie, hat eine Leseschwäche. Im Podcast „Bussin’ with the Boys“ ließ der US-Amerikaner seinen Auftritt als Co-Gastgeber in der Comedyshow „Saturday Night Live“ im März 2023 Revue passieren. Die größte Herausforderung sei die Leseprobe vor der Show gewesen. „Das war für jemanden, der nicht so gut lesen kann, eine ziemliche Scheißsituation.“ Er habe es kaum geschafft, seinem Text einen Charakter zu geben, „weil ich mich nur darauf konzentriert habe, keine Zeilen zu überspringen“. Er sei eher der „Audio-Typ“. Der Gastgeber des Podcasts, Taylor Lewan, räumte ein, dass auch er nicht gut im Lesen sei, und stellte fest: „Deshalb machen sie jetzt Hörbücher. Für Leute wie uns.“