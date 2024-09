Kate , 42, Princess of Wales, hat ihre Chemotherapie beendet, wie sie in einer Videobotschaft bekannt gibt. Im März hatte die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht, ohne Details zu nennen. „Die vergangenen neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie“, heißt es nun in Kates Video, das sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern beim Spielen und Picknicken im Wald zeigt. „Das Leben, wie man es kennt, kann sich in einem einzigen Moment verändern, und wir mussten einen Weg finden, um durch stürmische Wasser und einen unbekannten Weg zu navigieren.“ Ihr Fokus sei es jetzt, krebsfrei zu bleiben. „Obwohl ich die Chemotherapie beendet habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung lang, und ich muss weiterhin von Tag zu Tag leben“, betont Kate und versichert allen Krebspatienten ihre Unterstützung.

Detailansicht öffnen Bauch verstecken? Nein danke! Kate Winslet plädiert für mehr Natürlichkeit, auch im Film. (Foto: Jeff Overs; Bbc/dpa)

Kate Winslet, 48, Schauspielerin, hat eine Bauchentscheidung getroffen. Im Gespräch mit dem US-Magazin Harper’s Bazaar erzählte sie, wie es bei einem Filmdreh eine Szene gab, in der sie im Bikini auf einer Bank saß. Ein Crew-Mitglied sei zu Winslet gekommen und habe sie darauf hingewiesen, dass sie lieber aufrechter sitzen soll. „Damit man nicht meine Bauchröllchen sieht“, habe Winslet geantwortet. „Im Leben nicht!“ Auch das gehöre zu einer authentischen Rolle dazu, meinte sie.

Mariah Carey, 55, Sängerin, verarbeitet ihre Trauer mit Arbeit. Vor zwei Wochen starben ihre Mutter und ihre Schwester am selben Tag, nun äußerte sich Carey auf ihrem Instagram-Profil dazu. Sie sei „wieder bei der Arbeit“ und bedankte sich bei ihren Fans für die Unterstützung, schrieb sie zu einem Video, bei dem sie bei Gesangsproben zu sehen ist. „Es waren ein paar harte Wochen, aber ich bin so dankbar für die Liebe und Unterstützung von allen und kann es kaum erwarten, meine Fans in China und Brasilien zu sehen.“ Beide Angehörige kamen unabhängig voneinander ums Leben.

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Pizzello/dpa)

Kendrick Lamar, 37, Rapper, verschickt eine „Save the Date“-Nachricht. „Ich möchte nicht, dass ihr es verpasst“, sagte Lamar in einem Video. „Wir treffen uns am 9. Februar 2025 in New Orleans. Tragt eure besten Kleider, selbst wenn ihr von zu Hause aus zuschaut.“ Demnach werde Lamar bei der Halbzeitshow des Super Bowl der amerikanischen Footballliga NFL auftreten. Zusammen mit anderen Rappern war er auch schon beim Super Bowl 2022 aufgetreten. Die Halbzeitshow des NFL-Finales Super Bowl hat eine lange Geschichte. Die Stars bekommen für ihre Auftritte kein Geld, dafür aber weltweite – kaum minder lukrative – Aufmerksamkeit. Regelmäßig haben Stars wie Snoop Dogg, Rihanna, Prince, Michael Jackson oder The Weeknd die Football-Spieler auf dem Platz überstrahlt.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Robert De Niro, 81, Schauspieler, warnt die US-Demokraten vor zu viel Enthusiasmus. Zusammen mit anderen Hollywood-Stars nahm er am Sonntag an einem Livestream teil, „Paisans for Kamala“, in dem prominente Italoamerikaner und -amerikanerinnen Spenden für die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris sammelten. De Niro eröffnete den Stream und sagte über die anstehenden US-Wahlen: „Ich bin sehr begeistert, aber für mich ist es nicht gelaufen, bis es vorbei ist. Darum dürfen wir nicht eine Sekunde lang denken, dass wir in dieser Sache die Nase vorn haben. Wir müssen ständig und bis zum Ende dabeibleiben, weil sie alles versuchen werden, wenn der Wahltag kommt.“ Damit spielte er darauf an, wie Donald Trump und sein Team die Verlässlichkeit des US-Wahlsystems anzweifeln und bereits Klagen vorbereiten im Falle einer Niederlage des republikanischen Kandidaten.

Detailansicht öffnen (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

Nicole Kidman, 57, Schauspielerin, fragt ihre beste Freundin um Erlaubnis. „Wir erkundigen uns immer beieinander, wir sind beste Freundinnen“, erzählte Naomi Watts, 55, dem Branchenportal Entertainment Weekly. Schauspieler Liev Schreiber, 56, und Kidman spielen in der neuen Netflix-Serie „Ein neuer Sommer“ Ehemann und Ehefrau. Schreiber war viele Jahre mit Watts zusammen und hat mir ihr zwei gemeinsame Kinder. Im gemeinsamen Interview für „Entertainment Tonight“ sagte er zu Kidman über ihre Rollen als Ehepartner: „Ich habe eine Geschichte gehört, nach der du Naomi erst gefragt hast, ob das okay sei“, was Kidman mit „Natürlich!“ bestätigte. „Ist das nicht erstaunlich?“, sagte Schreiber daraufhin. „So nah sind sich die beiden.“

Detailansicht öffnen (Foto: Dominik Magdziak/Getty Images via AFP)

Barry Jenkins, 44, Regisseur, hat den „König der Löwen“ 155 Mal angeschaut. „Viele Male davon mit meinen zwei Neffen und mit einer alten Videokassette“, sagte er der New York Times. Jenkins verantwortet den Prequel-Film zum „König der Löwen“, der unter dem Titel „Mufasa“ im Dezember in die deutschen Kinos kommt. Als Jenkins gefragt wurde, ob er der Regisseur des Films sein wolle, war er demnach schon sehr vertraut mit der Geschichte. „Wenn irgendjemand sein Baby so hochhält“, sagte er, und reckte seine Arme im Gespräch über den Kopf, „dann weiß jeder: Das ist ,Der König der Löwen‘.“ Den Originalfilm könne er auch jetzt noch immer wieder anschauen. Allein wegen der Filmmusik: „,Hakuna Matata‘ ist großartig. Und dann erst ,Circle of Life‘.“