Juli Zeh , 51, Schriftstellerin, kann sich vorstellen, Bundespräsidentin zu werden. Noch vor ein paar Jahren bezeichnete sie sich als „komplette Fehlbesetzung für ein politisches Amt“. Gemeint war das Bundespräsidentenamt, für das ihr Name immer mal wieder ins Spiel gebracht wird. Nun sagte sie in einem Interview mit der Zeit , dass es sich inzwischen irgendwann einmal vorstellen könne. Allerdings nicht sofort, weil sie ihren Beruf und ihre Familie nicht mit dem Amt vereinbaren könne. Bislang sei sie nicht offiziell gefragt worden. Aber sie glaube, die Menschen wünschen sich jemanden, der nicht so auftritt und spricht, wie es für den Politikbetrieb üblich sei. „Da könnte ich vom Persönlichkeitsprofil ganz gut reinpassen“, so Zeh. Sollte sie sich irgendwann einbringen, dann wären ihre Themen Bildung, Gesundheit und Mobilität jenseits des Autos. Zeh ist Mitglied der SPD.

(Foto: (Foto: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision via AP/d))

Christina Applegate, 54, Schauspielerin, feiert die kleinen Alltagsmomente als Höhepunkte des Tages – zum Beispiel, wenn sie ihre 15-jährige Tochter zur Schule bringt. Dinge, die für gesunde Menschen völlig normal sind, sind für Applegate, die seit 2021 mit der unheilbaren Krankheit Multiple Sklerose lebt, eine Herausforderung. „Ich möchte sie fahren, das mache ich am liebsten. Es ist die einzige Zeit, die wir allein miteinander verbringen können", sagte Applegate in einem Interview mit dem Magazin People. Jeden Morgen sage sie sich: „Bring sie einfach sicher hin und komm nach Hause, damit du wieder ins Bett kannst.“ Und genau das tue sie dann auch. Wegen der starken Schmerzen durch ihre Krankheit verbringe Applegate, bekannt als Kelly Bundy aus „Eine schrecklich nette Familie“, die meiste Zeit des Tages im Bett.

(Foto: (Foto: Evan Agostini))

Khloé Kardashian, 41, Reality-Star, hält ihre Kinder offline. Ihre Tochter True, 7, und Sohn Tatum, 3, hätten keinerlei Zugang zur digitalen Welt, erzählte Kardashian in ihrem Podcast „Khloé In Wonder Land“. „Sie haben kein Social Media, keinen Zugang zum Netz, nicht mal Google.“ Dass Paparazzi sie ständig verfolgen, fänden die beiden hingegen völlig normal. Komplett heraushalten aus Social Media kann Kardashian ihre Kinder aber offenbar doch nicht. Ihre Tochter sage öfter zur Mutter: „Ich will ein Tiktok filmen, und meint damit einfach ein Tanzvideo“, so Kardashian. Die beiden tanzten dann auf dem Küchentisch. Wann die Siebenjährige ihr erstes Handy bekomme, stehe bereits fest: an ihrem zwölften Geburtstag. „Aber das heißt nicht, dass sie dann Social Media bekommt“, stellte Kardashian klar.

(Foto: (Foto: Jonathan Brady/via REUTERS))

Paddington Bär, mindestens 68, Kinderbuchfigur, wurde mal wieder königlich empfangen. Der pelzige Gast erschien am Mittwoch auf Schloss Windsor zur Abschlussveranstaltung des nationalen Schreibwettbewerbs „BBC 500 Words“, an dem mehr als 46 000 Kinder aus ganz Großbritannien teilnahmen. In seinem charakteristischen blauen Mantel und roten Hut begrüßte Paddington Königin Camilla, 78, standesgemäß mit einem Knicks, bevor er ihr die Pfote schüttelte, berichteten britische Medien. Zu Ehren des Bären gab es bei der Veranstaltung sogar seine geliebten Marmeladenbrote. Es ist nicht das erste royale Treffen für Paddington: Queen Elizabeth II. begeisterte 2022 bei ihrem Platin-Thronjubiläum mit einem Sketch, in dem sie gemeinsam mit dem Bären ein Marmeladenbrot aus ihrer Handtasche zog. Nach ihrem Tod legten Trauernde unzählige Paddington-Stofftiere vor dem Buckingham-Palast nieder.