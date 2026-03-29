Judith Rakers , 50, Ex-„Tagesschau“-Sprecherin, ist als Kind sexuell belästigt worden. In der neuesten Folge ihres Podcasts „Baborie & Rakers – Was war los gewesen?“ berichtet sie von „sehr vielen Situationen mit Männern“, „die sehr, sehr brenzlig“ gewesen seien - „und in denen es auch um sexuelle Gewalt ging“. Sie sei sieben Jahre alt gewesen, als ein Mann sie im Wald mit seinem Hund bedroht habe. „Dann hat er meinen Arm genommen und an seinem erigierten Penis gerieben. Das war so die schlimmste Situation“, so Rakers. Als sie etwa elf Jahre alt war, habe ein Mann neben ihr im Bus angefangen, an seinem Geschlechtsteil herumzuspielen. „Ich bin aufgestanden und habe gesagt: ‚Hören Sie auf, sich an den Penis zu fassen.‘“ Diese Reaktion verdanke sie ihrem Vater, der sie früh auf solche Situationen vorbereitet habe.

Der Schauspieler Robert De Niro (Mitte) bei der „No Kings“-Demonstration am Samstag in New York. Adam Gray/dpa

Robert De Niro, 82, Schauspieler, demonstriert in erster Reihe gegen „König Trump“. Der Oscarpreisträger marschierte beim dritten „No Kings“-Protesttag am Samstag in New York an der Spitze des Zugs – Seite an Seite mit Bürgerrechtler Reverend Al Sharpton und Staatsanwältin Letitia James, 67. In seiner Rede sagte De Niro: „Es ist Zeit, Nein zu Königen zu sagen. Es ist Zeit, Nein zu Donald Trump zu sagen. Wir haben genug. Kein König Trump, keine unnötigen Kriege, die unsere Ressourcen verschlingen und unschuldige Menschen töten. Kein korrupter Anführer, der sich selbst bereichert. Keine Kürzungen bei der Gesundheitsversorgung, keine unbezahlbaren Lebensmittel, kein unerschwinglicher Wohnraum.“

Bernd Stelter. Marius Becker/dpa

Bernd Stelter, 64, Kabarettist, wäre beinahe Organist geworden. Er habe sich dann aber doch für die Gitarre entschieden. „Ich habe erst mal klassische Orgel gelernt, klassische Kirchenorgel. Ich habe auch in der Kirche öfter Orgel gespielt, und mein Vater wäre sehr dafür gewesen, dass ich Organist geworden wäre“, sagte der Unterhaltungskünstler in einem Interview des kirchlichen Kölner Domradios. „Aber es ist leider so: Du kriegst die Orgel nicht ans Lagerfeuer.“ An der Nord- oder Ostsee hätten alle am Lagerfeuer gesessen, und deswegen habe er eine Gitarre gebraucht. „Das einzige Dumme daran war, dass die anderen immer ein Mädchen im Arm hatten und nicht eine Gitarre, so wie ich.“

Manuel Neuer, 40, Fußball-Torhüter, bleibt zwanzig. Auf Instagram postete er Bilder von seiner Feier zum runden Geburtstag, darunter das einer Torte mit der Aufschrift „Look at you turning twenty twice“. Er kommentierte das Foto mit den Zeilen „Sie sagen, 40 ist die neue 20 … Also ich denke, ich fange jetzt erst mal mit meinen zweiten 20ern an?“

Lang Lang bei einem Konzert im chinesischen Jinan im März 2023. IMAGO

Lang Lang, 43, Pianist, spielt lieber mit seinem Sohn, als Klavier zu üben. Der Gala antwortete er in einem gemeinsamen Interview mit seiner Frau auf die Frage, wie viel er noch übe: „Kaum noch. Wenn ich zu Hause bin, verbringe ich lieber Zeit mit meinem Sohn. Ich habe 150 Konzerte im Jahr. Ich will die Zeit genießen.“ Der Chinese ist seit 2019 mit der deutsch-koreanischen Pianistin Gina Alice Redlinger verheiratet, der gemeinsame Sohn Winston ist fünf Jahre alt.

Rosa Loy, fotografiert 2016 in München. Florian Peljak

Rosa Loy, 67, Malerin, erholt sich mit Herumliegen und Lesen von der Arbeit. Weder sie noch ihr Ehemann Neo Rauch seien an Wochenenden in ihren Ateliers in Leipzig anzutreffen, sagte Loy der Welt am Sonntag. „Als Selbstständige muss man sich auch selbst ein Korsett anlegen und seinen Rhythmus schaffen, um Körper und Geist die notwendige Ruhe zu geben“, betonte Loy. Es sei „verdammt anstrengend“, an fünf Tagen pro Woche jeweils acht Stunden hochkonzentriert zu malen. „Auch wir Künstler sind keine Maschinen. Es gibt Sonnabende, an denen ich nur herumliege und lese.“