Judi Dench , 89, Schauspielerin, amüsiert sich mit ihrem Sweetie. „Mein Gott, sie ist lustig. Sie ist sehr, sehr lustig“, sagte Dench über ihr Haustier der Sunday Times. „Alle sollten einen Papagei haben.“ Ihr Papagei, laut Bericht ein Afrikanischer Graupapagei, kenne Schimpfwörter und Namen von Politikern. „Sie hat ‚Boris Johnson‘ gesagt, aber das hat sie nicht von mir. Sie hört Radio“, sagte Dench weiter. Die Schauspielerin feiert kommenden Montag ihren 90. Geburtstag: „Man wird ein bisschen nervös, wenn alle 90 sagen.“ Sie wolle nicht so viel daran denken und so tun, als werde sie 29.

(Foto: Alberto Pezzali/AP)

Elton John, 77, Musiker, fehlen einige Körperfunktionen. „Wie einige von euch vielleicht wissen, hatte ich Probleme und habe nun mein Augenlicht verloren“, zitierten britische Medien Sir Elton von der Premiere des Musicals „Der Teufel trägt Prada“, für das er die Musik geschrieben hat. „Ich konnte die Aufführung nicht sehen, aber ich habe sie genossen.“ Der Sänger hatte im September öffentlich gemacht, dass er seit einer Augeninfektion keine Sehkraft mehr auf dem rechten Auge habe. Kürzlich sagte er in einem Interview, das linke sei „auch nicht das beste“. Das sei aber nicht daseEinzige Manko. „Ich habe keine Mandeln, keine Polypen und keinen Blinddarm“, zitierte ihn der Sender Radio Times. „Ich habe keine Prostata. Ich habe keine rechte Hüfte und kein linkes Knie und kein rechtes Knie. Tatsächlich ist das Einzige, was von mir übrig ist, meine linke Hüfte. Aber ich bin immer noch hier.“

(Foto: Henning Kaiser/dpa)

Benno Fürmann, 52, Schauspieler, spricht sich für die Angst aus.„Ich wäre nicht lebensfähig, wenn ich keine Ängste hätte“, sagte Fürmann der Augsburger Allgemeinen. „Nur diejenigen unserer Vorfahren, die ängstlich waren, haben überlebt.“ Fürmann empfahl, diese Gefühle zu akzeptieren. „Du bist nicht gut beraten, wenn du die ganze Zeit so tust, als hättest du keine Angst.“ Sätze wie „Du hast Angst und wir sind hier zusammen“, wirkten nicht nur bei Kindern. Erwachsene hätten jedoch „die schlechte Tendenz, noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, indem wir uns vorstellen: Was könnte sein? Was hat das zur Folge?“. Deshalb sollte man sich gerade in schweren Zeiten nicht in eigenen Hirngespinsten verfangen.

(Foto: Evan Agostini)

Eddie Murphy, 63, Schauspieler, und Martin Lawrence, 59, Schauspieler, werden Gegenschwiegereltern. Eric Murphy, Sohn des ersten Schauspielers, ist verlobt mit Jasmin Lawrence, Tochter des Letzteren, wie das Paar auf Instagram bekannt gab. In einem Video voller Kerzen sieht man Murphy, wie er vor Lawrence aufs Knie geht, im Hintergrund ein riesiges Herz. Darunter schrieben sie: „Gott hat uns wirklich mit einer Liebe gesegnet, die sich wie Schicksal anfühlt. Wir könnten nicht aufgeregter sein für dieses nächste Kapitel.“

Apple Martin, 20, Tochter von Gwyneth Paltrow und „Coldplay“-Sänger Chris Martin, debütiert in Paris. Die Schauspielermutter postete ein Foto auf Instagram, das sie mit der Tochter im Rüschenballkleid zeigt. Ihre Begleitung beim Debütantinnenball war Leo Sylvester Henckel von Donnersmarck, 19, Sohn des Regisseurs Florian Henckel von Donnersmarck. Bei dem High-Society-Event werden jährlich 20 bis 25 junge Frauen im Alter von 16 bis 22 in die Gesellschaft eingeführt.