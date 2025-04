Johnny Depp , 61, Schauspieler, ist grau geworden. Auf Instagram teilte Depp gemeinsam mit dem Medienunternehmen Lionsgate ein Foto von sich in neuem Look: graue Haare, grauer Vollbart, stechender Blick und einen Drink in der Hand.

Das Bild ist eine Promo für Depps neuen Film „Day Drinker“, laut den US-Magazinen The Hollywood Reporter und Variety sein erster Hollywoodfilm nach dem öffentlichkeitswirksamen Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard vor drei Jahren. In dem Prozess hatten sich beide gegenseitig häusliche Gewalt vorgeworfen. Für „Day Drinker“ arbeitet Depp zum vierten Mal mit Schauspielerin Penélope Cruz zusammen, unter anderem spielten sie 2011 gemeinsam in „Fluch der Karibik: Fremde Gezeiten“. In seiner berühmtesten Rolle als Captain Jack Sparrow trug Depp aber noch deutlich dunkleres Barthaar mit Dreadlocks.

(Foto: Jack Hill)

Kate, 43, Prinzessin und Naturverbundene, läuft wieder in Zeitlupe durch Wälder. Während ihres Osterurlaubs ist auf dem gemeinsamen Youtube-Kanal von ihr und Prinz William ein Video hochgeladen worden, in dem sie Pfadfinder der UK Scouts im englischen Lake-District-Nationalpark besucht.

Draußen in der Natur zu sein, „empfinde ich als eine sehr spirituelle und sehr intensive emotionale Wiederverbindung“, erzählt sie darin. Für sie sei das hier „ein Ort des Ausgleichs“. In dem Video, das streckenweise in Slow Motion gefilmt ist und stilistisch anderen Clips von Kate ähnelt, unterhält sich die Princess of Wales im Rollkragenpulli und mit breiter Kappe auf dem Kopf mit dem Oberpfadfinder der UK Scouts, Dwayne Fields. Dann trifft sie junge Pfadfinderinnen und Pfadfinder im Wald – „Hello everyone! Wie geht es euch? Gut?“ – und beugt sich mit ihnen über eine Karte. Es sei „fantastisch“, dass eine so alte Institution wie die Pfadfinder „noch immer so viele junge Menschen anspricht“, sagt sie. Zusammen mit dem Duke of Kent, Prinz Edward, hat Kate die Präsidentschaft über die UK Scouts inne, Schirmherr ist König Charles.

(Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa)

Florence Pugh, 29, Schauspielerin, hat keine Sprungangst. In dem neuen Marvel-Film „Thunderbolts“ sprang sie vom zweithöchsten Gebäude der Welt, dem Wolkenkratzer Merdeka 118 in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur. Der Turm misst 678,9 Meter. Obwohl der Sprung im Drehbuch gestanden habe, seien bei den Chefs der Produktionsfirma Marvel dann doch Bedenken aufgekommen, sagte Pugh der Branchenplattform „Fandango“. „Als wir dem Dreh immer näherkamen, sagten sie, dass sie nicht glauben, dass es passieren wird, weil es eine verrückte Versicherungstortur werde.“ Sie aber habe sich gedacht: „Natürlich machen wir das!“ Und das auch dem Produzenten geschrieben. „Ich musste immer weiter drängen, und dann sagten sie: ‚Okay, wenn du vom zweithöchsten Gebäude fallen willst, kümmern wir uns da für dich drum.‘“ Der Sprung habe ihr viel „mentale Kontrolle“ abverlangt, sagte sie. Danach sei ihr Gehirn so runtergefahren, dass sie „für drei Stunden“ eingeschlafen sei.

(Foto: Daniel Karmann/dpa)

Klaas Heufer-Umlauf, 41, Entertainer, hat keinen besten Freund. Sein Kollege Joko Winterscheidt, 46, sei nämlich mehr als das. „Wir sagen nicht ‚beste Freunde‘, weil das zu wenig wäre“, sagte Heufer-Umlauf in einem Interview mit dem Stern. „Es ist eine Verbindung, die über so viele Jahre gewachsen ist, dass sie sich eher familiär anfühlt. Ich bin ihm für vieles dankbar.“ Er schulde Winterscheidt Dank, „dass er bestimmte Dinge übernommen hat, die ich nicht konnte oder nicht wollte“. Wenn es richtig peinlich werde, sei Winterscheidt zur Stelle. „Da legt er mir die Hand auf die Schulter, schaut mich väterlich an und sagt: ‚Ich mach das für uns.‘ Wenn es darum geht, sich Pommes in die Nase zu stecken und ‚My Heart Will Go On‘ zu singen, weiß er: Jetzt muss ich übernehmen.“