Jennifer Lopez, 52, Sängerin, und Ben Affleck, 49, Schauspieler ("Good Will Hunting"), sind wieder ein Paar. Am Freitagabend schritten sie gemeinsam und sichtbar verliebt über den roten Teppich beim Filmfest in Venedig. Bis jetzt hatte es keinen offiziellen Beleg für die Gerüchte gegeben, dass die beiden nach ihrer Trennung im Jahr 2004 wieder zusammen sind. Affleck hat mit der Schauspielerin Jennifer Garner drei Kinder, Lopez Zwillinge mit dem Sänger Marc Anthony. "Bennifer" war zur Premiere des Historienspektakels "The Last Duel" von Ridley Scott nach Venedig gereist - und stahlen vor den Fotografen den Schauspielern Matt Damon und Jodie Comer die Schau. Bei der Filmvorführung selbst sorgte Affleck beim Publikum mit seinen seltsam blondierten Haaren eher für Lacher.

Detailansicht öffnen (Foto: Uwe Anspach/dpa)

Bülent Ceylan, 45, Comedian, hat als Jugendlicher seinem Vater mit Geld ausgeholfen. Dieser habe zuvor jeden Monat etwas auf ein Sparbuch eingezahlt, um seinem Sohn ein Studium und einen Führerschein zu ermöglichen, erzählte Ceylan in der Talkshow "3 nach 9". Dann aber habe es in der Baubranche eine Flaute gegeben, und sein Vater, ein selbstständiger Betonmischerfahrer, habe die 10.000 Mark dringend gebraucht. Natürlich habe er ihm das Geld überlassen, sagte Ceylan, der im Mannheimer Arbeiterviertel Waldhof aufgewachsen ist. Drei Jahre darauf habe ihm sein Vater das Geld wieder zurückgezahlt. Als Comedian habe Ceylan seinen Eltern später sogar eine eigene Wohnung kaufen können.

Detailansicht öffnen (Foto: MIGUEL MEDINA/AFP)

Kirsten Dunst, 39, deutsch-amerikanische Schauspielerin ("Marie Antoinette"), musste nach ihrer Zeit als Kinderstar in Therapie. "Lange Zeit war ich nie auf jemanden wütend", erzählte sie der New York Times. Bei Dreharbeiten sei das ein Vorteil, aber: "Irgendwann muss man wütend werden. So kann man nicht überleben." Dunst modelte schon als Kleinkind und wurde als Zwölfjährige durch den Film "Interview mit einem Vampir" bekannt. Als Mutter von zwei Kindern, aber auch vor der Kamera, lasse sie ihre Emotionen mittlerweile häufiger raus.