Detailansicht öffnen (Foto: Mike Coppola/AFP)

Jennifer Lawrence, 31, US-amerikanische Schauspielerin, hat ihrem Kollegen Leonardo DiCaprio, 47, die Show gestohlen - mit ihrem Bauch. Bei der Premiere des Films "Don't Look Up" zeigte sie sich in einem goldenen Kleid erstmals schwanger in der Öffentlichkeit. Lawrence ist seit zwei Jahren mit Cooke Maroney, Leiter einer Kunstgalerie, verheiratet. Sie erwartet ihr erstes Kind. In einem Interview mit Vanity Fair sagte sie zuletzt, sie wolle die Privatsphäre ihres Babys so gut wie möglich schützen.

Detailansicht öffnen (Foto: Ole Spata/dpa)

Thomas Jeromin, 55, Weihnachtsverrückter, hat einen Baum-Weltrekord geschafft. 444 Plastik-Weihnachtsbäume hat er mit seiner Frau Susanne in der eigenen Wohnung aufgestellt und geschmückt. Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) war am Montag zu Gast bei ihm in Rinteln im niedersächsischen Landkreis Schaumburg, um die Sammlung als neuen Weltrekord anzuerkennen - für die "meisten geschmückten Weihnachtsbäume an einem Ort". Rund 100 Quadratmeter ist die Wohnung der Jeromins groß, im vergangenen Jahr standen dort 420 Bäume, manche davon mit Star-Wars-Figuren oder Quietsche-Entchen behängt. Jetzt leuchten 47 000 Lichter in den Räumen. Die Bäume holt Jeromin immer schon am 1. August vom Dachboden, schließlich müssen unter anderem 72 000 Kugeln aufgehängt werden.

Detailansicht öffnen (Foto: Patrick van Katwijk/dpa)

Amalia, 18, niederländische Kronprinzessin, ist jetzt Mehrfach-Ritter. Zum 18. Geburtstag ernannte König Willem-Alexander, 54, die älteste seiner drei Töchter zum Ritter Großkreuz des Orden vom Niederländischen Löwen sowie zum Ritter des Hausordens des Goldenen Löwen von Nassau, wie das Königshaus mitteilte. Die Auszeichnung von Thronfolgern hat in den Niederlanden Tradition. 1898 war Königin Wilhelmina die erste Frau, die zum Ritter Großkreuz des Löwenordens ernannt wurde. Seitdem werden alle Kinder des Staatsoberhauptes an ihrem 18. Geburtstag mit dieser Auszeichnung geehrt. Als Volljährige hat die Kronprinzessin nun das Recht, ihrem Vater auf den Thron zu folgen - und einen Sitz im Staatsrat, einem Verfassungsorgan zur Beratung der Regierung. Am Mittwoch wird sie in einer Sondersitzung in dieses Amt eingeführt. Glückwünsche erhielt Amalia aus dem ganzen Land. Die Königliche Glockenspieler-Vereinigung ließ eigens ein Geburtstagsständchen mit dem Titel "Amalia Achttien" ("Amalia Achtzehn") komponieren, die niederländische Post ließ 750 Exemplare einer Sonderbriefmarke herstellen - unter Verwendung von 24-karätigem Gold. Stückpreis: 50 Euro. Auch Ministerpräsident Mark Rutte gratulierte.

Detailansicht öffnen (Foto: Gareth Cattermole/Getty Images)

Paris Hilton, 40, Frischverheiratete, trägt auch in den Flitterwochen Hochzeitskleid. Auf Instagram postete die Unternehmerin mehrere Bilder mit ihrem Ehemann Carter Reum von ihrer Hochzeitsreise auf die Britischen Jungferninseln, versehen mit dem Standort "Moskito Island" und dem Hashtag #HiltonReumHoneymoon. Zu sehen ist sie im weißen Kleid. Dazu schrieb sie: "im Paradies mit meiner Für-Immer-Essensverabredung". Vor ihrer Hochzeit hatte Hilton angekündigt, bei der Feier "viele Kleider, wahrscheinlich zehn" tragen zu wollen.

Detailansicht öffnen (Foto: Andreas Rentz/Getty Images)

Sylvester Stallone, 75, Hollywood-Schauspieler, ist ein Bestseller. Ein Notizbuch, in dem der Action-Darsteller Ideen und Drehbuchtexte für seinen späteren Film "Rocky" (1976) notierte, kam am Wochenende für 437 500 Dollar (rund 388 000 Euro) unter den Hammer, wie das Auktionshaus Julien's Auctions mitteilte. Es war das Achtfache des ursprünglichen Schätzpreises. Seidene Boxhosen, die Stallone als Boxer Rocky Balboa in "Rocky III" trug, erzielten 200 000 Dollar, sie waren zuvor auf 10 000 Dollar geschätzt worden. Bei der Versteigerung von fast 500 Stücken aus dem Besitz von Stallone hätten weltweit Hunderte Fans und Sammler mitgeboten, teilte der Veranstalter mit.

Detailansicht öffnen (Foto: Pool/Getty Images)

Gerlinde Kretschmann, 74, Baden-Württembergs First Lady, ist nach Angaben ihres Mannes "gut drauf." Ministerpräsident Winfried Kretschmann erzählte in einer SWR-Radiosendung, seiner Frau gehe es nach ihrer Brustkrebserkrankung gut. "Sie ist zuversichtlich, hat alles gut überstanden. Sie ist frohgemut oder wie man so sagt: Sie ist gut drauf." Der Grünen-Politiker und seine Frau hatten kurz vor der Landtagswahl im März die Erkrankung bekannt gemacht. Gerlinde Kretschmann hatte im Sommer dann erklärt, zum Glück sei ihre Brustkrebserkrankung noch rechtzeitig entdeckt worden. Sie habe Operation und Strahlentherapie gut überstanden.