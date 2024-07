Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Jennifer Lopez, 54, Schauspielerin und Sängerin, und Ben Affleck, 51, Schauspieler und Regisseur, wollen ihr gemeinsames Haus loswerden. Wie verschiedene Medien berichten, hat das Noch-Ehepaar seine Villa in Beverly Hills öffentlich zum Verkauf angeboten, gelisteter Preis: 68 Millionen Dollar. Das 3530-Quadratmeter-Anwesen verfügt laut Ausschreibung über 24 Bäder, zwölf Schlafzimmer, einen Privatpool, ein Spa, einen Indoor-Grill, diverse Kamine und eine Aussicht, die mit „Canyon“ beschrieben wird. Zwischen Lopez und Affleck, die seit 2022 verheiratet sind, soll es bereits seit einiger Zeit kriseln, Gerüchte einer bevorstehenden Scheidung gehen herum. Dass sie nun ihr eheliches Zuhause verkaufen, erhärtet den Verdacht mehr, als er ihn zerstreut.

Matthew McConaughey, 54, Schauspieler und Hollywood-Schönling, zeigt sich mit entstelltem Gesicht. Auf Instagram postete er ein Foto von sich, auf dem er zwar lacht, sein Auge aber dick und zugeschwollen ist. In eine Schlägerei ist er wohl nicht geraten, in markentypischer Wortkargheit hat McConaughey „bee swell“ dazugeschrieben, was auf einen Bienenstich schließen lässt. In den Kommentaren wünschen ihm nicht nur Tausende erschrockene Follower gute Besserung, auch andere Promis melden sich. „Ouch“, schreibt David Beckham. „Schon dagewesen“, tröstet der Survival-Experte Bear Grylls.

Bette Midler, 78, Sängerin und Schauspielerin, drängt Disney, sich mit dem Drehbuch für „Hocus Pocus 3“ zu beeilen. „Die Zeit marschiert nicht nur“, sie rase „auf die Ziellinie zu“, sagte Midler in einem Interview mit dem Sender QVC. „Holt uns, solange wir noch atmen!“ Der erste „Hocus Pocus“-Film, in dem Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy ein Hexentrio spielten, wurde 1993 zum Überraschungserfolg und gilt heute als Kult. Auch die Fortsetzung „Hocus Pocus 2“ war ein Hit, die Arbeiten zum dritten Film aber verzögerten sich, zunächst auch wegen des Streiks der Drehbuchautoren in Hollywood im vergangenen Jahr. Doch bis heute habe Midler kein Skript gesehen, es gebe nur Gerede.