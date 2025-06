Jeff Bezos , 61, Amazon -Gründer und derzeit bekanntester Bräutigam, muss seine Partypläne in Venedig ändern. Auf Empfehlung der italienischen Behörden wurde die große Abschlussfeier der mehrtägigen Hochzeitsfeierlichkeiten mit der früheren TV-Moderatorin Lauren Sánchez, 55, am Samstag an einen anderen Ort verlegt. Die Feier soll nun statt auf dem Kirchengelände auf einem alten Werftgelände im Arsenale-Viertel stattfinden. Auch Koru, die große Yacht des US-Milliardärs, soll jetzt doch nicht in die Stadt fahren dürfen. Wegen des Kriegs zwischen Israel und Iran wurden – wie in anderen Städten Italiens – die Sicherheitsvorkehrungen erheblich verstärkt. „Wir haben die Alarmstufen aufgrund der internationalen Lage erhöht“, sagte Darco Pellos, der Präfekt der Region der Zeitung La Repubblica. Deshalb würden jetzt auch „private Veranstaltungen mit hochrangiger Präsenz mit geeignetem Gerät überwacht“. Dazu gehören bruchsichere Barrieren ebenso wie Kontrollflüge mit Drohnen und Scharfschützen auf Dächern.

(Foto: Scott A Garfitt/Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa)

Brad Pitt, 61, Schauspieler, hat in der Selbsthilfegruppe noch einen anderen Prominenten getroffen. Im Podcast „Armchair Expert with Dax Shepard“ hat er sich mit Schauspieler Dax Shepard, 50, über ihre gemeinsame Zeit bei den Anonymen Alkoholikern unterhalten. „Ich war so ziemlich am Boden, auf den Knien. Ich war wirklich offen. Ich habe alles ausprobiert, was man mir angeboten hat“, sagte Pitt. Es sei eine besonders schwierige Zeit gewesen. „Ich brauchte einen Neustart.“ Eine Einschätzung, die Shepard mit ihm teilte: „Man kommt nicht zu den Anonymen Alkoholikern, weil im Leben gerade alles fantastisch läuft.“ 2017 hatte Pitt nach der Trennung von Angelina Jolie öffentlich gemacht, dass er wegen Alkoholmissbrauchs in Therapie sei.

(Foto: Daniel Vogl/Daniel Vogl/dpa)

Paul Maar, 87, literarischer Vater des Sams, ist stolz auf ein neues Werk. Obwohl er sich immer bemühe, „auch für Kinder in einer guten Sprache und literarisch anspruchsvoll zu schreiben, wertet es mein Selbstbewusstsein auf, dass ich jetzt mit meinen Büchern auch ein erwachsenes Lesepublikum erreichen kann“, sagte er der Augsburger Allgemeinen. Er sei glücklich damit, „nicht nur als Kinderbuchautor erfolgreich zu sein“. Der Schriftsteller ist vor allem bekannt durch die Sams-Buchreihe. Kürzlich erschien mit „Lorna“ seine erste Novelle für Erwachsene. Darin geht es um eine junge, selbstbewusste Frau, die schließlich in der Psychiatrie landet.

(Foto: Hendrik Schmidt)

Andreas Gabalier, 40, selbsternannter Volksrocker, lässt sich von einer legendären Rockröhre inspirieren. Sein größtes musikalisches Vorbild sei Tina Turner, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Diese unbändige Energie, von der Kette losgelassen werden und dann beim Publikum alles abzuliefern – das ist mein Anspruch.“ Die Basis seines Erfolges sieht er in Bodenständigkeit und Authentizität. „Das ist das Schöne an meinem Erfolg. Ich habe mich nie verstellen müssen.“ Auch wenn es in den Anfangsjahren Vorwürfe, Kontroversen und Gegenwind gegeben habe: „Ich konnte und wollte immer ich selbst sein. Das Schlimmste ist doch, wenn man für eine Rolle extra in ein Kostüm schlüpfen muss.“