Jamie Oliver , 49, britischer Koch, versucht, einen Käse-Diebstahl aufzuklären. „Einige der besten Cheddarkäse der Welt wurden gestohlen“, sagt der Kochbuchautor in einem Instagram-Video . „Ihr denkt jetzt, dass ich einen Scherz mache, aber das tue ich nicht.“ Der Käse soll rund 300 000 Pfund (etwa 360 000 Euro) wert gewesen sein und dem Londoner Käsehändler Neal’s Yard Dairy gehört haben. Insgesamt sollen 950 Laibe Cheddar mit einem Gesamtgewicht von 22 Tonnen abhandengekommen sein. Die Betrüger hätten sich als französische Lebensmittelhändler ausgegeben. Er bitte um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Falls, sagte der Koch in seinem Video. Auch die Londoner Polizei geht dem Fall nach.

Der kleine blaue Elefant (Foto: Andreas Arnold/dpa)

Der kleine blaue Elefant, 49, WDR-Zeichentrickfigur, plant seinen Geburtstag. Die Figur aus der „Sendung mit der Maus“ und der „Sendung mit dem Elefanten“ wird am 5. Januar 2025 50 Jahre alt und soll in Radio und Fernsehen gefeiert werden, kündigte der WDR an. Erfunden wurde die Figur von Zeichentrickfilmer Friedrich Streich, seit 1975 tritt sie in der „Sendung mit der Maus“ auf. Der WDR hat eine eigene Hotline für Geburtstagsglückwünsche eingerichtet.

König Charles III. (Foto: Manaui Faulalo/dpa)

Charles III., 75, britischer König, will trotz Krebserkrankung 2025 wieder mehr reisen. Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, wird Charles im kommenden Jahr sein übliches Pensum an Überseereisen aufnehmen. Er solle sowohl im Frühjahr als auch im Herbst verreisen, sofern seine Ärzte es absegneten. „Wir arbeiten für das nächste Jahr an einem ziemlich normal aussehenden, vollen Überseereiseprogramm“, zitierte PA einen Vertreter aus dem Buckingham-Palast. Der Monarch absolvierte gerade seine erste große Auslandsreise seit seiner Krebsdiagnose – gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla, 77, besuchte er Australien und den pazifischen Inselstaat Samoa.

Daniela Büchner, 46, deutsche TV-Auswanderin, leidet am Auszug ihrer Tochter. Büchner, die mit ihrer eigenen Familie nach Mallorca ausgewandert ist und ihr Leben medial begleiten ließ, sagte RTL: „Zurzeit ist es ganz schlimm mit dem Vermissen.“ Sie sei doch gerade erst aus ihrem Bauch raus und dann ziehe die einfach weg, sagte die fünffache Mutter über ihre Tochter Joelina Karabas, 25. Büchner stehe zwar im regen Kontakt mit ihrer Tochter, wünsche sich aber, dass sie sich öfter bei ihr melde.