Ingolf Lück, 64, Moderator und Schauspieler, kämpft gegen das dicke Kind in sich. "Ich versuche, jeden Tag mindestens eine Stunde Sport zu machen. Das macht mir Spaß", sagte Lück der Deutschen Presse-Agentur. Zu Hause habe er ein Rudergerät, er mache Gymnastik und immer 100 Liegestütze. Wenn er auf Tour sei, sei auch oft Seilspringen dran. Zudem nehme er seinen Hula-Hoop-Reifen mit. "Ich war früher ein dickes Kind, und diese Anlagen, die bleiben. Jedes Gramm, das ich esse, wird zu zwei Gramm auf meinen Hüften."

Angelina Jolie, 47, und Halle Berry, 56, Schauspielerinnen, drehen erstmals zusammen. Das Studio Warner Bros. konnte die beiden für den Actionfilm "Maude v Maude" gewinnen, wie das Branchenportal Deadline berichtete. Sie sei total begeistert, Teil von diesem "Traum-Team" zu sein, schrieb die neuseeländische Regisseurin Roseanne Liang ("Shadow in the Cloud") auf Instagram. Sie könne sich kein "cooleres" Projekt in Zusammenarbeit mit diesen beiden Schauspielerinnen vorstellen. Auch Berry zeigte sich in einer Instagram-Story begeistert. Insider beschrieben den Film als einen Agenten-Thriller.

Ariana Grande, 29, Sängerin, soll ihre eigene Hexe werden. Für ihre Rolle als Hexe Glinda in der Verfilmung des Musicals "Wicked" hat Grande einen Tipp von Originaldarstellerin Kristin Chenoweth bekommen. Die 54-jährige Theaterschauspielerin sagte in der "Kelly Clarkson Show", dass Grande sehr nervös gewesen sein soll und Chenoweth unbedingt stolz machen wollte. Sie riet ihr nach eigenen Worten deshalb: "Was ich dir ans Herz legen möchte, Ariana, ist, Glinda zu deiner Glinda zu machen. Sicher, du kannst deinen Hut vor mir ziehen, wenn du willst, aber ich möchte wirklich, dass du einfach du selbst bist." Die beiden Stars sollen sich schon kennen, seit Grande zehn Jahre alt ist.

Foo Fighters, 1994 gegründete US-Rockband, haben in ihrem neuen Album schlechte Erinnerungen verarbeitet. "But Here We Are" soll einer Pressemitteilung zufolge im Juni veröffentlicht werden. Das Album ist das erste nach dem Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins und wird beschrieben als "brutal ehrliche und emotional unverfälschte Antwort auf alles, was die Foo Fighters im vergangenen Jahr durchgemacht haben". Mit ihrem elften Album wollen die Foo Fighters nach eigenen Worten die heilenden Kräfte von Musik, Freundschaft und Familie aufzeigen.

Judith Hoersch, 42, Schauspielerin, hat von ihrer Rolle gelernt. Nach 20 "Lena Lorenz"-Filmen, in der sie eine Hebamme spielt, fühlt sich Hoersch mit dem Beruf sehr vertraut. "Zum einen werden die 'Fälle' ausgesprochen gut recherchiert", sagte Hoersch in einem ZDF-Interview. "Oft muss ich mich selbst einlesen in gewisse Thematiken. Vor Ort ist stets eine Fachkraft da. Eine Hebamme, wenn nötig auch ein Mediziner. Nach 20 Filmen bin ich gefühlt schon ziemlich gut im Thema." Sie habe in den ersten Jahren alles zum Thema Geburtsvorbereitung und -begleitung gelesen. "Für mich ist nichts schlimmer, als wenn es falsch aussieht. Damals habe ich auch ein Praktikum auf der Geburtenstation gemacht." Dann sei sie auch selbst Mutter geworden, zudem habe sie einige Hebammen im Freundeskreis.